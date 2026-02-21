Doblete de Sorloth y tantos de Lookman y Giuliano

Compartir







El Atlético de Madrid ha logrado una remontada ante el RCD Espanyol (4-2) que ha acabado en goleada para dejar atrás la mala dinámica liguera. Alexander Sorloth lideró la reacción rojiblanca, anotando un doblete y participando en casi todas las acciones ofensivas, en una noche en la que Marc Pubill volvió a brillar en defensa.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en el duelo ante el Espanyol.

Oblak (4): le tiraron dos veces a puerta, le marcaron dos goles y le estrellaron un balón en el larguero tras quedarse a media salida en un córner. Quizá pudo hacer algo más en el segundo tanto.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Espanyol ante el Atlético con cinco suspensos

Marcos Llorente (5): perdió la marca de Jofre en el 0-1 siendo el último defensor, pero se rehízo poco después con una buena asistencia a Sorloth en el 1-1. Menos participativo en ataque que en otras ocasiones. Sustituido en el 74' mirando al Brujas.

Pubill (9): sería una barbaridad que no estuviera en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente. No sólo es el mejor defensa del Atleti, sino que además fija delanteros y rompe líneas con sus pases desde la zaga. Imperial.

Hancko (7): un par de acciones en las que dejó algunas dudas, pero sigue siendo un seguro atrás junto a Pubill.

Ruggeri (7): es cierto que el 0-1 llegó por su costado, pero andaba mucho más arriba en la contra y hay poco que culparle. En ataque no consiguió entenderse con Lookman -y mira que se conocen- en sus llegadas ofensivas y estaba firmando una noche gris... hasta que dio dos asistencias casi seguidas a Lookman, en un córner, y a Sorloth, llegando desde la banda.

Giuliano Simeone (5): nunca se le puede reprochar falta de trabajo. Tuvo una noche algo espesa, sin generar demasiado por su costado, pero anotó el 2-1 con una buena definición. Sustituido en el 84'.

PUEDE INTERESARTE Por qué se repitió el penalti de André Silva en San Mamés a lo Julián Álvarez

Johnny Cardoso (5): sigue alternando acciones brillantes como algunas lagunas. Le falta algo de continuidad en la medular, pero al menos dio la sensación de dar un pequeño paso hacia delante.

Baena (6): da la sensación de que no termina de tener confianza ni de encontrarse a sí mismo sobre el campo. Y aún así, creó cinco ocasiones de gol y firmó una gran asistencia a Giuliano para hacer el 2-1. Sustituido en el 61'.

Lookman (5): estaba siendo probablemente su partido más discreto desde que llegó, sin desborde y sin acierto desde la banda izquierda, pero marcó el 3-1 tirando de oportunismo en el 58' justo antes de ser sustituido en el 61'.

Griezmann (7): sus primeros 5 minutos fueron dramáticos. Perdió tres balones y el tercero generó la contra del Espanyol y el 0-1. A partir de ahí, se entonó y fue el mejor centrocampista del Atlético, apareciendo en la medular, distribuyendo, filtrando y moviendo la pelota con criterio. En su haber, dos preasistencias: la del gol de Giuliano en el segundo y desde el córner en el tercero. Sustituido en el 75'.

Sorloth (9): MVP con permiso de Pubill. Marcó el gol del empate con un buen remate de primeras, participó en el segundo gol cayendo a banda, estrelló un balón en el palo tras una gran jugada individual en la que iba solo contra el mundo, anotó el cuarto con un cabezazo de puro 9 y regaló el quinto a Almada, pero el argentino falló sin portero.

Sustituciones del Atlético de Madrid ante el Espanyol

Julián Álvarez (4): 35 minutos en el campo en los que sólo tocó 11 veces la pelota y perdió tres veces el balón. Otra vez esa sensación de lentitud cada vez que interviene en la frontal. Bastante flojo, y eso que el escenario esa propicio para romper su dinámica liguera.

Koke (5): sustituyó a Baena en el 61'. No estuvo fino en una gran ocasión en la que pudo firmar el quinto.

Nahuel Molina (5): entró por Marcos Llorente y cumplió en su cuarto de hora.

Thiago Almada (4): entró en el 74' y a los 2 minutos desaprovechó un regalo de Sorloth para hacer el quinto. Tras driblar a Dimitrievski, estrelló su disparo en un defensa.

Le Normand (SC): entró ya en el tramo final por Giuliano.