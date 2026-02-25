Fran Fuentes 25 FEB 2026 - 14:22h.

El despido de Jagoba Arrasate tiene su origen en Arizona: las causas del fulminante cese

Tras la destitución de Jagoba Arrasate, el RCD Mallorca se ha entrenado en la ciudad deportiva sin conocer todavía quién será el próximo entrenador del equipo. Entretanto, la sesión de este miércoles la han dirigido entre Gustavo Siviero, técnico del filial, y Xisco Campos. Se espera que entre este miércoles y el jueves se pueda anunciar al próximo inquilino del banquillo de Son Moix. Desde Toni Amor hasta Rubén Baraja han sonado una amplia variedad de nombres. Sin embargo, el club se está tomando su tiempo en tomar una decisión meditada y reflexiva para tratar de acertar con el perfil. En este sentido, nombres hay muchos y muy diferentes, por lo que la decisión no es nada fácil.

En este sentido, la opción número 1 del club en este momento es Javi Gracia. Se trata de un entrenador que prima mucho el equilibrio táctico, metódico y, para muchos. defensivo. Un técnico que construye la casa por los cimientos y cuyas experiencias en LALIGA, como técnico de Almería, Osasuna, Málaga o Valencia, ha apostado por planes más reactivos, juntar las líneas para brindar solidez y buscar la contra. Quedó en el paro el pasado 1 de marzo, después de que el Watford le despidiera en la segunda división de Inglaterra.

Por otra parte, la segunda opción por si se cae la primera es Francisco Javier García Pimienta. El exentrenador del Sevilla FC está sin equipo desde que el club nervionense en el tramo final del pasado curso. De la escuela de La Masía, su ideario de fútbol es muy diferente al del entrenador navarro. Busca un sistema propositivo en el que tener mucho el balón y batir líneas de pase, dominar los partidos y jugar en campo rival.

La lista de alternativas más 'alternativa' al banquillo del RCD Mallorca

Hablaríamos de terna si no fuera porque han sonado una amplísima variedad de nombres. Entre ellos, Imanol Alguacil, ex de la Real Sociedad que se ha quedado sin trabajo recientemente en Arabia Saudí. Su trayectoria como entrenador txuri urdin le avala. También ha aparecido en las quinielas Luis García Plaza, quien ya entrenó en el pasado al conjunto bermellón y espera una oportunidad haciendo las veces de comentarista en DAZN.

Otro que ha postulado para el cargo es Rubén Baraja. El 'Pipo' no entrena desde su despido el pasado curso en el Valencia CF, siendo Carlos Corberán su sustituto entonces. Completan la lista Pep Lluís Martí, viejo conocido de la casa pero cuyas experiencias en los banquillos son netamente negativas; Toni Amor, segundo entrenador de Javier Aguirre en el Mallorca y con México; y Gustavo Siviero, entrenador del filial en Segunda RFEF.