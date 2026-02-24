Quién es Toni Amor, candidato a suplir a Jagoba Arrasate con pasado en el Mallorca

Pablo Sánchez 24 FEB 2026 - 08:35h.

Llegó a México en 2024 junto a Javier Aguirre

El Mallorca tomó la decisión en las últimas horas de destituir a Jagoba Arrasate. Los malos resultados del equipo, sumados a la pobre imagen que viene mostrando el equipo en las últimas semanas, han llevado al club balear a cambiar de timonel con el único objetivo de lograr la salvación en LALIGA EA SPORTS. El trabajo es y será intenso en las próximas horas en busca de la persona idónea, aunque varios nombres rondan ya el banquillo de Son Moix.

Según informa el periodista Matteo Moretto, uno de los candidatos a convertirse en el nuevo entrenador del Mallorca es Toni Amor. De momento es solo un nombre más de los que sobrevuelan el horizonte bermellón, aunque llaman la atención su pasado en el club y su vinculación con Javier Aguirre, persona muy querida en la entidad.

¿Quién es Toni Amor?

En la actualidad, Toni Amor desempeña sus funciones de técnico en México. Concretamente es el segundo entrenador de la selección mexicana, la mano derecha de Javier Aguirre en un proyecto en el cual desembarcó en el verano de 2024 y cuya vinculación se extiende hasta junio de este año. Nacido en Palma, la mayor parte de su carrera como técnico ha transcurrido como segundo entrenador.

Antes de desembarcar en el filial del Mallorca, dio sus primeros pasos como técnico en el UD Arenal y el Atlético Baleares. Muy pronto, allá por 2014, dio el salto a Arabia Saudí, donde estuvo enrolado en equipos como el Al-Wasl, el Al-Hilal, el Al-Wahda o el Al-Shabab para después volver a casa.

En 2017 firmó por el Ibiza como técnico principal, aunque no llegó a terminar la temporada. Ese verano siguiente se marchó al UD Arenal como secretario técnico. A partir de ahí han llegado nuevas experiencias como segundo entrenador. Volvió al Mallorca de la mano de Javier Aguire, con quien ya había compartido experiencias en el Leganés y el Monterrey.

Tras su periplo en Son Moix junto al mexicano, dio el salto a la selección azteca, de donde podría salir rumbo de nuevo a casa.