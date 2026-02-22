Joaquín Anduro 22 FEB 2026 - 21:02h.

El RCD Mallorca cayó derrotado por 2-0 ante el Celta en Vigo en un encuentro en el que los de Jagoba Arrasate aguantaron atrás hasta el penalti que señaló Guzmán Mansilla por agarrón de Antonio Raíllo sobre Borja Iglesias. Una acción muy protestada por los bermellones y que criticó mucho a pie de campo el propio central cordobés denunciando que, a Vedat Muriqi "se lo hacen 200 veces" en cada partido.

Antonio Raíllo, sobre el Celta-Mallorca y la polémica del penalti

Sensaciones del partido y del penalti del 1-0: "El equipo ha hecho buen partido, había sido muy solidario y compacto a la hora de defender y plantarse en bloque. Creo que esa acción es determinante. Tengo que verla repetida pero mi sensación es que sólo le pongo la mano en el pecho y él también me está agarrando la camiseta. Tiene que haber mucho más para pitar algo tan determinante en un partido. Creo que acciones así en el área contraria a Muriqi se la hacen 200 veces, incluso a mí cuando subo a rematar los córners. Para mí, una acción muy rigurosa".

Explicaciones de Guzmán Mansilla: "Él me decía que si no lo agarraba iba a verlo. Le he dicho que lo único que me podía pitar es porque le pongo la mano en el pecho. Creo que en el futbol el contacto es normal. Es verdad que para mí no hay agarrón. Incluso si veis la repetición, él me está agarrando la camiseta, he perdido incluso el brazalete en mitad del partido. Ya te digo, creo que es una acción muy determinante y, a partir de ahí, te vuelcas al ataque y te hacen el segundo".

El Mallorca, muy replegado: "Al final, el equipo siempre va a por la victoria. Es verdad que el 0-0 te estaba haciendo mantenerte en el partido y tener opciones hasta el final. Pero, ya te digo, esa acción determina mucho el partido porque, en el minuto que era, lo decanta a su favor".

Oportunidad desperdiciada de salir del descenso: "Claro que pesa. Al final sabemos que cada partido es una oportunidad y, si no la aprovechas, son puntos que no vuelven. Creo que el equipo está muy comprometido pero también lo sufre".