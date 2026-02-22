Fran Fuentes 22 FEB 2026 - 21:26h.

"Es normal, cuando sales no estás satisfecho", justificó el alemán

Compartir







El partido del FC Barcelona frente al Levante UD tuvo un momento de tensión cuando Hansi Flick decidió cambiar a Lamine Yamal. El extremo, cuando vio al técnico alemán llamarle para consultarle la sustitución, esbozó un gesto de disgusto evidenciando que no le gustaba la decisión. Sin embargo, el cambio se hizo. El '10' barcelonista volvió a torcer el gesto, retirarse los vendajes y se retiró del terreno de juego con gesto serio. Algo sobre lo que ha respondido el alemán en sala de prensa. Y es que, aunque empezó haciéndose un poco el loco como si no lo hubiera visto, acabó restando importancia a lo sucedido, comentando que nadie está contento cuando le sustituyen.

Respondía así el propio Hansi Flick en sala de prensa: "¿Qué tipo de reacción? ¿Qué estaba, enfadado? ¿Preocupado por su actuación o por otra cosa? No, es normal. Si estuviera feliz después de...", comenzó reflexionando, pero se interrumpió a sí mismo para dar importancia al compañero que le sustituyó: "Para mí, lo más importante es que hay algunos jugadores que merecen jugar, y Roony se lo merecía. Roony entrena muy bien, es un jugador muy profesional, y cuando entró estuvo bien ver cómo reaccionó. Nos centramos en eso", aseguraba el técnico.

Lo de Hansi Flick con Lamine Yamal: "No tengo problema con eso, es normal"

Ante la insistencia sobre el tema y el hecho de que avisara a Lamine Yamal para cambiarle, Hansi Flick le restó importancia: "No, no, para vosotros creo que es algo grande lo que hizo Lamine, pero es normal lo que hizo. Es normal, cuando sales, no estás satisfecho, no tengo problema con eso, es normal. Yo me tengo que preocupar de un equipo. Esto no es algo sobre un jugador, es un equipo, y va de que hay jugadores que merecen jugar y hay que cambiarlo. Nada más y nada menos", sentenciaba el tema y la rueda de prensa.

En este sentido, es cierto que los gestos de Lamine Yamal tampoco fueron airados. No se puede hablar de falta de respeto, pero sí de descontento y de gesto torcido. Sea como fuere, para Hansi Flick es parte del juego que los jugadores no estén satisfechos cuando no disputan el partido completo. Sin embargo, esta decisión, según el propio técnico alemán comenta, es parte de su gestión de plantilla. Y es que tan importante es dar entrada a los jugadores que se lo merecen como sacar a los más determinantes para darles descanso cuando un partido está decidido.