Fran Fuentes 22 FEB 2026 - 20:24h.

El técnico tendrá una última bala mientras Manolo Aguilar otea diferentes escenarios con el director deportivo

El Real Zaragoza ha perdido frente al Andorra y mantiene el farolillo rojo de LALIGA HYPERMOTION. El conjunto blanquillo necesita prácticamente un milagro para salir del hoyo, y ni el "efecto Rubén Sellés" funciona ya. Y es que la racha reciente del equipo, con cuatro empates y dos derrotas en los últimos seis encuentros, ha precipitado la impaciencia por parte de la directiva zaragocista. Tanto es así que, si bien ya se hablaba de que el sillón de Rubén Sellés estaba caliente, ahora también corre peligro el artífice de este proyecto deportivo, Txema Indias.

Y es que, según informa el diario Heraldo, a Rubén Sellés solo le queda una bala en su carrete, y es el partido ante el Burgos. Si pierde, está fuera. En este sentido, el nombre que la directiva tendría a mano para hacerse cargo del Real Zaragoza en lo que resta de temporada es David Navarro, antiguo segundo de Víctor Fernández y, durante un partido, entrenador del primer equipo zaragocista. Fue en aquel Real Zaragoza - Racing de Ferrol en el que el prieguense Cristóbal Parralo le propinó un cabezazo al término del encuentro, que acabó con triunfo blanquillo.

Sin embargo, Rubén Sellés puede no ser el único en marcharse. Según apunta la citada información, Mariano Aguilar, consejero del club, otea diferentes escenarios desde las sombras. Uno de ellos sería el cese de Txema Indias, artífice del actual proyecto deportivo del Real Zaragoza, que ha conseguido apenas 24 puntos en 27 jornadas. El donostiarra, discutido internamente, dejaría de estar al cargo de la parcela deportiva. Aunque, según dicta la lógica, el sustituto en estos momentos sería más bien provisional, ya que aún no se sabe dónde jugará el equipo la temporada que viene, si en LALIGA HYPERMOTION o en Primera RFEF. El perfil que necesitaría el club sería diferente en caso de disputar una u otra.

Sea como fuere, esta mala dinámica del Real Zaragoza apunta a cobrarse otras dos cabezas. En el banquillo ya cayó Gabi Fernández, y el invento del veterano Emilio Larraz, a quien había la intención de mantener en el cargo si empezaba ganando, no salió bien. Por tanto, el club buscaría al cuarto técnico de la temporada, y también se cargaría al director deportivo en busca de un nuevo proyecto para el próximo curso. Quedan pocos cartuchos por quemar en la búsqueda de la salvación, pero la entidad está dispuesta a quemar todas las naves para intentar evitar lo que, en estos momentos, parece más que probable.