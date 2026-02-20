Celia Pérez 20 FEB 2026 - 11:45h.

El técnico blanquillo afronta una cita vital por la permanencia

El Yamiq responde a la tardanza del Comité en su expulsión y revela qué le dijo el árbitro: "Ya está"

Compartir







Rubén Sellés afronta de nuevo una cita clave para conseguir la permanencia en LALIGA Hypermotion. A cinco puntos para salir de la zona roja, el Real Zaragoza se mide este sábado al Andorra en un duelo exigente y que tendrá que afrontar con una gran plaga de bajas en el equipo. Hasta nueve ausencias podría tener el técnico blanquillo para el duelo frente a un rival directo por la salvación.

Y es que en la enfermería blanquilla, a los lesionados Bakis, Toni Moya, Keidi Bare, Guti, Kenan Kodro y Pomares, se han unido también Tachi y Saidu, además de Radovanovic. De momento, a los que se les ha podido ver sobre el césped, con suavidad en una parte de la sesión, son Toni Moya y Radovanovic, pero su presencia en la convocatoria es una gran incógnita.

PUEDE INTERESARTE Rubén Sellés afronta una realidad en el Zaragoza que abre escenarios en el banquillo

Parte médico de Saidu

De hecho, el propio Real Zaragoza ha emitido el parte médico de Saidu este viernes para informar de que el futbolista no pasará por quirófano y que se someterá a un tratamiento conservador con el objetivo de regresar a la dinámica de grupo cuanto antes.

PUEDE INTERESARTE Duodécimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

"Las pruebas realizadas al jugador Yussif Saidu han determinado que sufre una lesión en su rodilla izquierda.

Tras la pertinente evaluación de los servicios médicos del Real Zaragoza, junto con el propio el jugador, se ha decidido que comenzará un tratamiento conservador con el objetivo de regresar a la dinámica del grupo a la mayor brevedad.

Toda información médica proporcionada por el club se da con la supervisión y el consentimiento de los jugadores que padecen dichas dolencias".

En medio de toda esta plaga de bajas, Rubén Sellés afronta el reto de idear un once con el que tratar de conseguir una victoria clave para tratar de recortar distancias con la permanencia y conseguir que el equipo encuentre las buenas sensaciones.