Se confirman los peores presagios tras su sustitución cuando apenas llevaba un minuto sobre el césped

La Real Sociedad ha hecho público el parte médico de Álvaro Odriozola. El jugador se lesionó justo al entrar al terreno de juego durante el partido ante el Real Oviedo. En su primera acción, el jugador chocó y se fue al suelo con evidentes gestos de dolor, que hacían presagiar lo peor. El propio club confirmaba que se trataba de una torsión de rodilla y que quedaba a la espera de lo que comunicaran los médicos. Ahora, tras las pruebas de diagnóstico, se confirman los peores presagios para el txuri urdin: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Por lo tanto, se perderá lo que resta de temporada. La peor de las noticias, especialmente teniendo en cuenta que Pellegrino Matarazzo le había encontrado un nuevo rol con el que estaba volviendo a participar y sintiéndose futbolista.

Si evoluciona de manera favorable y se cumplen los plazos, Álvaro Odriozola podría reincorporarse en los primeros compases de la pretemporada del próximo curso.

El calvario de Álvaro Odriozola con las lesiones

De este modo se confirma una nueva lesión del jugador, cuyos problemas físicos han sido recurrentes. Tal y como reconocía al inicio de este curso, el pasado sufrió mucho, entrenaba con dolor y no llegaba a estar en condiciones. De ahí que sus participaciones con la Real Sociedad fueran tan reducidas, no porque no fuera un futbolista válido sino porque no estaba en condiciones físicas para participar al 100%. Ahora al jugador, que estaba volviendo a asomar la cabeza jugando como extremo con libertad para encarar y llegar a línea de fondo, tendrá que volver a parar de manera obligada. Vivir esa otra cara del fútbol, que , por desgracia, no le es ajena en absoluto.