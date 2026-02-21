Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 16:47h.

La Real Sociedad terminó sacando un punto después de igualar 3-3 ante el Real Oviedo en Anoeta en un encuentro loco cargado de goles, errores, una dramática lesión de Odriozola y polémicas. Sobre esto ha hablado Mikel Oyarzabal que, tras hacer una sincera autocrítica, ha opinado sobre la posible roja a Eric Bailly al derribarle cuando se iba solo ante Aarón Escandell, calificando la acción de "clara".

Preguntado por esta posible roja a Bailly y otra a Yangel Herrera, el capitán donostiarra ha dado su opinión sobre la jugada en la que el marfileño le derribó: "No la he visto repetida pero la mía yo tengo la sensación de que estoy por delante de él cuando él comete el error".

"Le gano la posición y luego, al final, obviamente sin querer, pero él se tropieza o me hace tropezarme y se cae encima mía. Creo que es muy clara. Ya te digo, la tengo que ver u luego opinaré pero en el momento es la sensación que me ha dado", valoró Mikel Oyarzabal.

La autocrítica de Mikel Oyarzabal por el Real Sociedad-Real Oviedo

Al margen de la polémica, el ariete arrancó hablando sobre las malas sensaciones de haberse dejado un empate cuando habían remontado un 0-2: "Sí, sobre todo por haberle dado la vuelta al partido después de cómo se ha puesto. Al final, que te empaten, sobre todo en acciones a balón parado que es donde han venido los tres goles, pues duele".

Los tres goles del Real Oviedo llegaron además a balón parado, algo que señala a mejorar Oyarzabal en los suyos: "No estaba siendo quizás nuestro peor ámbito pero hoy, sin duda, algo habrá que cambiar y mejorar. Tendremos que verlo de nuevo con tiempo y calma, pausando y darle una vuelta a todo".

También señaló el eibarrés que la Real Sociedad no entró en el partido con intensidad hasta que Fede Viñas anotó sus dos goles al poco de arrancar la segunda parte: "El primer tiempo nuestro ha sido muy malo, de todos. Así es muy difícil competir contra cualquiera y hacer ocasiones. Que nos sirva de autocrítica y que no vuelva a ocurrir de nuevo. Luego, en el segundo tiempo, creo que el final está marcado por todo, por esos dos goles primeros que llegan tan rápido y, una vez le damos la vuelta, tenemos que hacer un poquito más para que no se nos escapen esos puntos".

Por último, Oyarzabal también lamentó las dos ocasiones de Zakharyan y Guedes en el tramo final que pudieron colocar el 4-3: "Creo que hemos tenido ocasiones muy claras. Es una pena. Es bueno crearlas y es mejor así que sin crear pero una vez que las tienes te vas con esa sensación cuando no las marcas".