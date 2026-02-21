Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 18:35h.

Las conclusiones de Matarazzo tras el Real Sociedad-Oviedo

La Real Sociedad dejó escapar dos puntos después de haber remontado el partido ante el Real Oviedo para finalizar 3-3 en un encuentro del que Pellegrino Matarazzo sacó muchas conclusiones. El técnico neoyorquino habló sobre la polémica y lamentó los errores a balón parado y la mala primera hora en la parcela ofensiva además de analizar el impacto de Óskarsson y Zakharyan y la lesión de Álvaro Odriozola.

Pellegrino Matarazzo, sobre el Real Sociedad-Oviedo

Sensaciones tras el partido: "Sí, no estamos contentos, no estamos contentos. No estamos contentos con cómo empezamos el partido. No pusimos suficiente energía, no sé si fuimos demasiado conservadores, pero teníamos el freno de mano puesto. Hicimos demasiados pases hacia atrás y no fuimos verticales con balón. Tuvimos dificultades con nuestra energía. Después mostramos espíritu con el 0-2, eso es lo positivo que sin duda nos llevamos de este partido. Sabemos que podemos reaccionar ante situaciones difíciles y darle la vuelta al partido. 3-2, pero también encajas tres goles a balón parado. Tres goles a balón parado... es cosas están preparadas. Hablamos exactamente de eso, del primer gol, de qué espacio les gusta jugar, de cómo lo defendemos, pero aun así marcan. El segundo fue simplemente muy desafortunado, demasiado fácil. Y el tercero, te pones 3-2 arriba, entonces necesitas defender con todo tu corazón. Y no lo hicimos, no lo hicimos. Y encajamos tres goles a balón parado y eso es difícil de digerir. Después de darle la vuelta al partido por 3-2. Así que, por supuesto, no estamos contentos. No estamos contentos, en primer lugar, con nuestro rendimiento durante la mayor parte del partido y con el hecho de que encajamos tres goles a balón parado".

Polémica con el arbitraje: "Los árbitros a veces son como los delanteros. Puede que no hagan mucho en el partido, pero luego tienen una acción y marcan, y entonces son los héroes. Lo que quiero decir es que, en general, creo que hicieron un buen partido. Creo que fue tarjeta roja en la jugada contra Mikel, esa es mi opinión si miro la acción. Pero quizá no sea suficiente para que el VAR intervenga. No estoy seguro de por qué, en general, el VAR no se utiliza con más frecuencia. Pero esa fue sin duda una jugada decisiva. Mikel se iba a quedar uno contra uno. Eso habría sido el 1-0 para nosotros y posiblemente una tarjeta roja. Así que, sin duda, es una decisión que podría haberse tomado de otra manera. Pero si ves el partido completo durante 90 minutos, creo que estuvo bien".

Tres goles encajados a balón parado y facilidad para recibir en general: "Sí, estoy preocupado por el hecho de que hoy encajamos tres goles a balón parado. Eso no está bien. Y, en general, he dicho que para ganar partidos, cuantos menos goles encajes, más partidos ganas. También está claro. Pero siempre se trata de ganar partidos y de mejorar en todas las fases del juego. Y hoy, obviamente, está muy claro que no defendimos lo suficientemente bien las jugadas a balón parado. Tampoco defendimos lo suficientemente bien los balones largos. En las segundas jugadas, ¿cuántas veces pudo Viñas controlar el balón y descargarlo a su mediapunta y progresar en el juego con soluciones simples? Así que sí, queremos mejorar y queremos defender mejor. Y una gran parte del partido de hoy es también que, ofensivamente, no jugamos bien los primeros 60 minutos. No fue suficiente para la calidad que tenemos en este equipo Con los principios que tenemos, podemos jugar un fútbol mucho mejor. Y si lo hubiéramos hecho, creo que el partido también habría ido de otra manera".

Presencia de Óskarsson como 9: "Ahora que está sano, es increíble cómo de valioso que es para nosotros en este momento. Cuando entra al campo, siempre tienes la sensación de que puede cambiar el partido porque, al mismo tiempo, le da a Mikel más espacio. Puede fijar la línea defensiva y esa combinación es muy letal. Me gusta mucho. Pero también es importante para mí mantener al chico sano, mantenerlo así durante un largo período de tiempo. Está en un muy buen camino y no creo que pase mucho tiempo hasta que juegue su primer partido como titular".

Lesión de Odriozola: "No estaba bien, pero no quiero decir nada hasta que tengamos el diagnóstico y entonces podremos comunicar mejor qué tiene. Obviamente, es muy desafortunado que entre al partido tan motivado y tenga que salir así con una lesión de rodilla. Es muy desafortunado y esperamos lo mejor para él".

Mala primera hora ofensivamente: "No controlamos el centro del campo. No jugamos hacia adelante. Cuando cambiábamos el juego al otro lado, siempre jugábamos con la línea defensiva. No tienes que jugar hacia la línea defensiva para cambiar el campo. Si juegas hacia el centro del campo o hacia el 10, entonces puedes atraer al rival y tienes más espacio en el lado débil. Así que queríamos sobrecargar su última línea con cinco contra cuatro y lo hicimos. Simplemente no cambiamos el juego de lado lo suficiente. No invertimos en desmarques en profundidad, no corrimos en profundidad. Así que es mucho sobre controlar el centro, cambiar el juego en el momento adecuado y atacar la profundidad, y eso no fue suficiente en nuestro fútbol. Y si siempre llegas un poco tarde, un segundo tarde, entonces también habla de una cierta desconexión con el partido en ese momento. Pero soy muy optimista de que volveremos a encontrar nuestro camino y a jugar un fútbol mejor como lo hemos hecho en el pasado".

Regreso de Zakharyan: "Es un jugador que crea dinámicas, puede jugar entre líneas, jugar en espacios reducidos, juega hacia adelante, juega vertical... Normalmente tiene un buen disparo y un buen pase corto. Tuvo dos buenas ocasiones para marcar, desafortunadamente para él. Creo que le ayudaría mucho en su confianza que, en su próxima ocasión, simplemente la meta en la red porque es un muy buen jugador. Es un talento que buscamos desarrollar en el futuro. Creo que lo hizo bien en el partido y por eso se ganó más minutos".

Cambio de plan con la lesión de Odriozola: "Sí, cuando Odriozola entró al campo era el jugador que iba a atacar la profundidad para ocupar la última línea y queríamos que Brais, aunque defendía por banda, se metiera por dentro. Es un jugador zurdo en el pasillo interior derecho, donde puede meterse hacia dentro y jugar en profundidad con Odriozola atacando siempre la profundidad. Ese era el plan y, cuando Elustondo entró, entonces lo alteró o lo cambió un poco. Cambiamos con Elustondo construyendo desde una posición más retrasada y devolvimos a Gorrotxategi al centro del campo. Pero necesitas ajustarte y adaptarte y lo hicimos. Hubo algunos momentos en los que parecía estar bien. Esa no es razón para nada".