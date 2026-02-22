Alineaciones confirmadas de Celta y Mallorca, jornada 25 de LALIGA

Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 17:18h.

Giráldez ha movido muchas piezas tras ganar el jueves en Grecia. Arrasate apuesta por sus mejores hombres

Los elogios de Jagoba Arrasate a la política de cantera del Celta: "Es el modelo a seguir"

VigoCelta de Vigo y RCD Mallorca han hecho oficiales los onces titulares con los que saltarán al césped de Balaídos en apenas unos minutos. Celestes y bermellones llegan a este partido, correspondiente a la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS, con objetivos diferentes. Los de Claudio Giráldez pueden superar al RCD Espanyol en la sexta plaza de la clasificación. Los de Jagoba Arrasate buscan una victoria que les saque de los puestos de descenso. Estas son las alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y RCD Mallorca.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matías Vecino, Miguel Román, Hugo Álvarez; Fer López, Ferrán Jutglà y Pablo Durán.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al partido, apuntó que el RCD Mallorca "es un rival con unas fortalezas muy específicas. En situaciones de centro-remate, de balón parado y de uno para uno en el pasillo izquierdo es uno de los mejores equipos de la categoría". "Tiene un entrenador con muchos recursos y una ventaja muy grande porque el Mallorca ha tenido una semana entera para preparar este encuentro", agregó.

Reconoció el técnico celeste que "es un partido muy importante para nosotros, yo así lo veo. Hemos tenido un día para prepararlo, sabemos que es difícil desconectar de un partido de Europa, de un viaje... Es un momento importante de la temporada y tenemos que sacar el partido adelante desde el juego, desde las sensaciones, desde la energía".

Once titular del RCD Mallorca

El RCD Mallorca sale con un once titular formado por Leo Román; Pablo Maffeo, Valjent, Raillo, Toni Lato; Samu Costa, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Muriqi y Jan Virgili.

Jagoba Arrasate, en la rueda de prensa previa al partido, apuntó "defender con más hombres no tiene que ver con defender mejor, no es sólo cosa de la defensa. Los números en las primeras partes son malos y hay que poner remedio a eso. Es verdad que el rival con poco nos hace daño, por eso tenemos que poner remedio a eso con un trabajo colectivo".

Del Celta subrayó que "en el norte somos muy de mirar primero en casa y de cuidar el mayor activo, que es la cantera. El valor de eso es incalculable, ese modelo sienta un arraigo y hace que la afición se sienta más representada, pero cada uno tiene sus medios. Eso no se hace de la noche a la mañana".