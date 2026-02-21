Alberto Bravo 21 FEB 2026 - 16:04h.

El Celta puede dejar prácticamente cerrado el objetivo de la permanencia

VigoEl entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, avisó este sábado de que el partido de este domingo contra el RCD Mallorca es "vital" para el futuro de su equipo porque les acercaría "mucho" al objetivo de la permanencia. Los vigueses, con 34 puntos, están inmersos en la lucha por Europa pero el técnico porriñés insiste en que primero deben cerrar su continuidad en Primera División sumando entre "42 y 43 puntos".

"Desde aquí insto a toda la afición a que nos ayude, a que el equipo haga el esfuerzo de recuperar y focalizar. Tenemos un partido vital, es fundamental que todos aporten su granito de arena", comentó en rueda de prensa este sábado.

Pese a que cuatro días después disputarán el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, Giráldez incidió en que lo "único" que le preocupa es el duelo contra el conjunto de Jagoba Arrasate: "Sería un error pensar en nada que no sea focalizar en lo que tienes delante. Mañana tenemos un partido muy importante, sobre todo porque venimos de cuatro partidos sin ganar en Liga. Lo de mañana es lo prioritario, lo más importante ahora mismo".

Además, el preparador celeste entiende que "un buen resultado" ante el Mallorca supondría un refuerzo anímico para encarar el segundo partido contra el conjunto griego: "Estamos más contentos hoy que antes de ir a Salónica porque hemos ganado, porque hemos tenido momentos muy buenos. Desde las victorias se construye mucho mejor el siguiente partido si eres capaz de focalizarte en lo que tienes delante, no en lo siguiente".

Claudio Giráldez ve clave que su equipo arranque bien el partido, "sería fundamental adelantarse", ante un rival "con unas fortalezas muy específicas". "En situaciones de centro remate, de balón parado y de uno para uno en el lado izquierdo es uno de los mejores equipos de la competición. No está teniendo los resultados que le gustaría, ahora se encuentra en puestos de descenso, pero entiendo que no terminará ahí", auguró.

El entrenador considera que el Mallorca tiene "una ventaja muy grande" porque ha tenido "una semana entera" para preparar el partido, y apuntó que una de las claves pasará por frenar al delantero kosovar Vedat Muriqi: "Sabemos la racha de goles que lleva, el delantero que es, lo difícil que es defenderlo en el juego directo y en el área. Es un jugador muy difícil de parar y de defender en lo que es bueno"

El porriñés también elogió a Jagoba Arrasate: "Es un entrenador con muchos recursos, que nos puede jugar y defender en cualquier altura, con sistemas distintos. Cada partido con ellos ha sido un mundo, con diferentes situaciones tácticas".