El centrocampista sumó sus primeros minutos en Liga y Europa League

VigoMatías Vecino suma entrenamientos en la Ciudad Deportiva Afouteza en la que, poco a poco, va asimilando el estilo de juego que propone Claudio Giráldez en el Celta de Vigo. El veterano centrocampista uruguayo ha jugado unos minutos ante el RCD Espanyol en Liga y PAOK Salónica en Europa League. Con la baja de Hugo Sotelo y el desgaste de Miguel Román e Ilaix Moriba, agravado en este último caso por la celebración del Ramadán, dan serias opciones al de San Jacinto de ser titular este domingo en Balaídos ante el RCD Mallorca.

"Estoy contento con los minutos que nos ha dado, con cómo está entrenando, entendiendo cosas de nuestra manera de jugar. Es un jugador inteligente que tiene que acostumbrarse a movilidades nuestras, a cosas nuestras. Lo está haciendo bien y es una opción para mañana", indicó Claudio Giráldez este sábado en la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto de Jagoba Arrasate.

En este sentido, el técnico porriñés subrayó que el exfutbolista de la Lazio ya ha estado en sus "quinielas" para entrar en el equipo titular que alineó ante Espanyol y PAOK Salónica: "No es una cuestión de que no esté preparado, si no ha jugado es por decisiones técnicas".

Destacó Giráldez que a Matías Vecino lo ve "mucho más" en el centro del campo que en la línea defensiva, donde actuó en la recta final del encuentro en Cornellà ante el RCD Espanyol: "El otro día sale unos minutos ahí atrás porque iba a entrar cuando el resultado era distinto. Teníamos los cambios ya preparados y modificamos quitar un jugador más atrás".

Del uruguayo destacó que "es un futbolista que tiene buen pie, que maneja bien el juego en corto y largo y por eso lo decidimos usar ahí. Tenemos muchos integrantes en la línea defensiva más allá de que pueda rotar más o menos y menos en el centro del campo lo que hace que sea más sencillo que participe en esa posición".