Alberto Bravo 21 FEB 2026 - 13:58h.

Claudio Giráldez explicó que "dependerá de sus sensaciones y evolución"

Álvaro Núñez, su primera vez en Balaídos: "Me quedé flipado"

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, detalló el proceso de recuperación de Álvaro Núñez. El defensa llegó traspasado del Elche CF este pasado 2 de febrero por un millón de euros. Lo hizo con una pubalgia que arrastra desde hace nueve meses y que le obligó a parar desde mediados de enero. El vasco se encuentra en el tramo final para poder recibir el alta médica pero aún no tiene ritmo para poder competir.

De Álvaro Núñez destacó el entrenador que "lo está haciendo cada vez a mejor ritmo aún le queda un poquito" para poder recibir el visto bueno de los servicios médicos del Celta para debutar con el equipo. Reconoció Claudio Giráldez que su estreno "va a depender un poco de su evolución y sensaciones".

Álvaro Núñez "ya está con normalidad en cuanto a las tareas que está haciendo, no en el ritmo pero sí en las tareas", reveló Claudio Giráldez en rueda de prensa. "En cuanto coja ritmo estará en disposición de poder entrar", agregó el preparador porriñés.

Claudio Giráldez no quiso ponerle ficha el debut de Álvaro Núñez con el Celta: "Espero que sea un periodo corto. No quiero poner una fecha porque va a depender un poco de sus sensaciones". Hasta el momento el defensa se ha perdido los partidos ante CA Osasuna, RCD Espanyol en Liga y PAOK Salónica en Europa League. Con el Elche CF no jugó ante Sevilla FC, Levante UD y FC Barcelona.

El Celta apostó por el fichaje de un jugador con un perfil muy similar a Óscar Mingueza en previsión a su posible marcha en junio si no se llega a un acuerdo para renovar su contrato. Al contar con jugadores como Sergio Carreira, Javi Rueda, el propio Óscar Mingueza o Hugo Álvarez el cuerpo técnico no tiene prisa ni forzará el estreno de Álvaro Núñez. En las próximas semanas se espera que el bilbaíno pueda debutar con el Celta.