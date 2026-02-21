Alberto Bravo 21 FEB 2026 - 12:19h.

El centrocampista, titular en cinco partidos de Europa League

Miguel Román toma el mando

VigoMiguel Román ya no solo es la gran revelación del Celta de Vigo esta temporada. El centrocampista, nacido en Gondomar hace 23 años, es el líder del equipo. Desde su puesto en mediocampo ha tomado las riendas del equipo en las últimas semanas. Junto a Ilaix Moriba son los dos jugadores más utilizados por Claudio Giráldez dejando a Hugo Sotelo en un segundo plano. La irrupción de Miguel Román provocó las salidas de Fran Beltrán y Damián Rodríguez.

"Al estar jugando cada tres o cuatro días, no me da tiempo a parar a pensarlo. Quién me lo iba a decir hace un año, o hace seis meses, estar jugando en un campo así", confesaba el futbolista tras la victoria por 1-2 ante el PAOK Salónica en el Toumba Stadium en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El gondomareño dio la asistencia, con un espectacular taconazo, en el 0-1 de Iago Aspas.

Tras unos primeros meses complicados, sin apenas minutos sobre el césped, Miguel Román lo está jugando prácticamente todo. Titular en los tres últimos partidos de la Europa League. También lo ha sido en nueve de los últimos once encuentros de Liga. El gondomareño suma ya 1.688 minutos de juego en los que ha marcado un gol y repartido tres asistencias.

Reconoce Miguel Román que "tener al lado a gente como Javi Rodríguez, Sergio Carreira y demás, con los que estuve en el Celta Fortuna, hace que esté más cómodo y tranquilo en el campo". Los dos años en el filial celeste, tras su paso por el Pontevedra, le sirvieron para asimilar los conceptos de juego de Claudio Giráldez junto a otros compañeros que ahora forman parte del primer equipo como Manu Fernández, Pablo Durán o Yoel Lago.