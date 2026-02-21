Alberto Bravo 21 FEB 2026 - 11:30h.

El jugador del Racing pidió disculpas: "Estoy muy arrepentido"

VigoEl Celta Fortuna venció 1-2 en A Malata con un doblete de Álvaro Marín. El delantero celeste fue protagonista por sus dos goles, especialmente en el que marcó en el descuento para darle los tres puntos al filial vigués. También lo fue por el mordisco que sufrió en su brazo derecho por parte de Álex Zelaya. El jugador del Racing de Ferrol, tras la petición del FVS, fue expulsado con roja directa. Al acabar el encuentro pidió disculpas asumiendo la responsabilidad de la derrota.

Fue en el minuto 8, el Racing de Ferrol vencía por 1-0 tras el tanto de Álvaro Ramón tras un grave error de Adrià Capdevilla y Coke Carrillo, cuando el central maño mordía a Álvaro Marín en un saque de banda. Fredi Álvarez, técnico del Fortuna, pidió el FVS. El colegiado revisó la jugada y expulsó con roja directa al defensa local. El filial celeste pudo empatar el partido poco después por medio del delantero vasco.

En la segunda mitad Germain Milla vio la roja directa por un manotazo. El banquillo del Celta volvió a solicitar el FVS al entender que la acción no era merecedora de expulsión. No cambió su decisión Guillermo Cueto Amigos. Ambos equipos tuvieron opciones de ponerse por delante en el marcador. Fue en el descuento cuando en un centro lateral cuando Álvaro Marín hizo el definitivo 1-2 en A Malata para afianzar la segunda plaza en la clasificación.

Al finalizar el encuentro Álex Zelaya pidió disculpas por su mordisco: "Siempre he sido una persona de dar la cara, en las buenas y en las malas, y creo que tras lo ocurrido debo darla más que nunca. Me gustaría pedir disculpas por lo ocurrido hoy a todo mi equipo, cuerpo técnico, club, a nuestra afición y, por supuesto, también al jugador del Celta Fortuna. Estoy muy arrepentido".

"Asumo la responsabilidad de la derrota de hoy y de todo lo que tenga que venir, aunque eso no sirva ahora mismo de nada. Creo que siempre he sido una persona con un comportamiento ejemplar, dentro y fuera del campo, pero hoy me equivoqué gravemente", continuó Álex Zelaya.

"Por último, quiero poner en valor el trabajo de todo el equipo. Estoy orgulloso del partido que han hecho dejándoselo todo en el campo con un jugador menos en gran parte del partido. Seguiré trabajando duro para recuperar la confianza de todos y estar a la altura del escudo que defiendo cada día", concluyó el jugador del Racing de Ferrol, que se expone a una importante sanción.