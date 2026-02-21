Alberto Bravo 21 FEB 2026 - 10:44h.

Claudio Giráldez, tras el partido de Europa League, rotará en Liga. Arrasate no reservará nada.

La renovación de Iago Aspas, el deseo de Giráldez y una respuesta: "No lo sé"

VigoEl estadio de Balaídos será el escenario del duelo entre el Celta de Vigo, que aspira a la sexta plaza, y el RCD Mallorca, que pelea por salir de los puestos de descenso. Duelo teóricamente desigual que equilibrará el desgaste sufrido por los celestes este jueves en la Europa League en el duro encuentro ante el PAOK Salónica. Claudio Giráldez, técnico local, apostará por introducir cambios en su once. Jagoba Arrasate alineará a sus mejores piezas. Estas son las alineaciones probables de Celta de Vigo y RCD Mallorca en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS.

Posible once titular del Celta

Claudio Giráldez no puede contar con Álvaro Núñez y Hugo Sotelo. El defensa sigue recuperándose de la pubalgia con la que llegó a Vigo en ese mercado de invierno traspasado por el Elche. El centrocampista sufre un esguince en el tobillo derecho que ya le hizo perderse el partido de Europa League en el Toumba Stadium.

Andrei Radu estará escoltado por una defensa en la que Manu Fernández, Carlos Domínguez o Mihailo Ristic tienen serias opciones de entrar en el once. Javi Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso podrían tener un respiro este domingo en Balaídos. No se espera que rote a todos sus hombres pero alguno arrancará desde el banquillo.

Matías Vecino puede sumar su primera titularidad con el Celta. Junto a él se situaría Fer López para dar descanso a Ilaix Moriba y Miguel Román. El hispano guineano debe ser gestionado con cautela estas semanas de Ramadán. El gondomareño, el jugador más en forma del equipo en estas últimas semanas, también descansaría para estar en perfectas condiciones este jueves en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Javi Rueda y Hugo Álvarez pueden ocupar los volantes. Óscar Mingueza y Sergio Carreira se quedarán en el banquillo. Claudio Giráldez apostará también por cambiar sus carrileros ante el RCD Mallorca. También se esperan cambios en ataque. Ferrán Jutglà y Pablo Durán apuntan al once. La otra pieza puede ser para Jones El-Abdellaoui quedándose en el banquillo Borja Iglesias, Iago Aspas y Williot Swedberg.

De esta manera el Celta de Vigo podría formar con un once titular compuesto por Andrei Radu; Manu Fernández, Carl Starfelt, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Matías Vecino, Fer López, Hugo Álvarez; Jones El-Abdellaoui, Ferrán Jutglà y Pablo Durán.

Posible once titular del RCD Mallorca

Jagoba Arrasate no podrá contar con Jan Salas, de baja hasta octubre por una rotura del ligamento cruzado anterior, y Takuma Asano, en el dique seco por una rotura en los isquiotibiales. Además tiene las dudas de Marash Kumbulla, con molestias en el muslo, y Johan Mojica. Ambos no se han podido entrenar con el resto del grupo en los últimos días.

Leo Román estará en la portería. El meta, con ascendencia viguesa, estará escoltado por una defensa formada por Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo y Toni Lato. Este último sería el elegido si Johan Mojica no se recupera a tiempo de su indisposición.

Omar Mascarell, Sergi Darder y Samu Costa apuntan a forma la línea de creación aunque Morlanes y Pablo Torre tienen opciones de entrar en el once. En los costados se da por segura la titularidad de Jan Virgili en el perfil zurdo. En el diestro Zito Luvumbo puede ser el elegido por delante de Antonio Sánchez o Mateo Morey. Vedat Muriqi será el delantero centro del RCD Mallorca en Balaídos.

De esta manera el RCD Mallorca podría formar con un once titular compuesto por Leo Román; Pablo Maffeo, Valjent, Antonio Raillo, Toni Lato; Omar Mascarell, Sergi Darder, Samu Costa; Luvumbo, Jan Virgili y Vedar Muriqi.