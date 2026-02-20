Pablo Sánchez 20 FEB 2026 - 16:21h.

Claudio Giráldez, tras los polémicos fuera de juego del PAOK-Celta: "Un milímetro cambia todo"

El fuera de juego semiautomático, clave

El Celta se trajo un valioso resultado de la eliminatoria de ida de la Europa League donde hay en juego un billete para los octavos de final. La victoria por 1-2 frente al PAOK es una buena renta que pudo ser mayor en un duelo marcado por dos acciones polémicas y decisivas. Ambas tuvieron lugar en la segunda parte. En la primera por un gol anulado a Jutglà que suponía el 0-3 y acto seguido por el tanto del conjunto heleno.

Pese a que ambas acciones se comprobaron desde la sala VAR, no queda claro el criterio que se estableció para anular una y no las dos. Mr. Asubío, experto arbitral, se encargó de explicar lo sucedido en ElDesmarque.

Todo parte de la norma por la cual no se permite utilizar el fuera de juego semiautomático en estas rondas. En el caso de la Europa League solo se permite su uso en la final, a diferencia del resto de competiciones. Ahí reside la mayor crítica de Mr. Asubío, una herramienta que hubiese servido para salir de dudas en ambas jugadas.

"Es increíble que a estas alturas lo podamos ver encualquier partido de Liga o Champions, pero que en la Europa League no haya SAOT hasta la final. En el resto de rondas se traza de manera manual. Ayer chirriaron las dos acciones del PAOK-Celta, donde se le anula un gol al Celta y se concede un gol al PAOK", explicó.

La explicación de Mr. Asubío

"La primera es un gol de Jutgla. Hugo Álvarez tira y ahí sí aparecen las dos líneas. Ese tiro de Hugo Álvarez si no lo toca Jutglá creo que acaba dentro. La segunda, la más controvertida, es donde vemos a un jugador del PAOK asistiendo a su compañero. ¿Se cogió bien el frame? En la imagen donde se ve la asistencia no se vé nítidamente. ¿Por qué vemos solo una línea azul? La línea del defensor. Es una directriz a seguir. Está tan ajustada la posición con Starfelt que es muy posible que se pisen las dos líneas, la roja del atacante y la azul del defensor. Cuando esto acontece se pide que solo salga la línea del defensor", comentó Mr. Asubío.