Alberto Bravo 19 FEB 2026 - 21:55h.

El técnico lamentó que por errores y falta de ambición la eliminatoria no haya quedado sentenciada

El polémico fuera de juego en el gol del PAOK que el VAR dio por válido

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, analizó la victoria de su equipo en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el PAOK Salónica en el Toumba Stadium. El técnico lamentó no haber sentenciado el pase a octavos en una segunda mitad en la que faltó "ambición" y puntería a los suyos para ampliar el 0-2 con el que llegaron al tramo final. En ese momento el VAR anuló un gol por fuera de juego milimétrico a Ferrán Jutglà y dio por válido el tanto de Jeremejeff a pesar de estar adelantado. El 1-2 obligará a los vigueses a cerrar el pase a octavos dentro de una semana en Balaídos.

El técnico pidió valorar el "histórico" triunfo de su equipo en el Toumba Stadium, pese a que el PAOK llegará vivo a Balaídos gracias al polémico tanto del sueco Jeremejeff en el minuto 77. "Dentro de mi ambición y de que quiero más, tengo que darle valor a la victoria, a lo que ha hecho el equipo. Han pasado muchos equipos por aquí y hace más de un año que no conseguía nadie ganar en el campo del PAOK, incluso algunos equipos de renombre", afirmó.

PUEDE INTERESARTE El uno a uno del Celta ante el PAOK en la Europa League: cuatro notables en el Toumba Stadium

"Hemos hecho un partido para ganar con justicia y la sensación que tenemos todos es que lo hemos podido matar. Creo que nos ha faltado ambición en esos momentos del partido, y de acierto en otras acciones en las que no hemos encontrado el gol. Una eliminatoria en un milímetro cambia todo. Se ha pasado del 0-3 al 1-2 y la eliminatoria está totalmente abierta", añadió.

En rueda de prensa, el técnico incidió en que es "un buen resultado" para su equipo, aunque avisó de que en Balaídos tendrán que salir "con la misma ambición" que mostraron en Grecia porque "el PAOK es un buen equipo".

"Sabíamos que iba a ser muy difícil, que iba a haber arreones de ellos, que tienen muy buen juego en esa fase tres. No me ha gustado que estuviésemos demasiado tiempo en bloque bajo, pero entiendo a los jugadores. La realidad es que pudimos matar la eliminatoria, pero no lo hemos conseguido", destacó.

"Hemos especulado y no me ha gustado. No pedimos que así fuese pero a veces los jugadores normal que quieran bajar el ritmo y tener un poco más de control. No hemos acabado de arañarles pero es muy meritorio el partido que han hecho", señaló el técnico celeste.

"El resultado hace tener que ir a por el partido desde el primer minuto en Balaídos que es lo que siempre queremos hacer y saber que tenemos que hacer un partido igual de completo que estos dos que hicimos contra el PAOK con el aliento de nuestra afición, que le pedimos que nos empuje, que nos ayude, que habrá momentos complicados en el partido de vuelta seguro porque es un rival de mucho potencial y mucho talento".

"Tenemos que salir todos en la misma línea de querer pasar la eliminatoria y entender que nos tienen que ayudar y animar para los momentos complicados superarlos y para querer ir a por más", concluyó Claudio Giráldez este jueves tras vencer en la Europa League en Grecia.