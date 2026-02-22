Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 13:34h.

Errores en contra en el gol anulado a Borja Iglesias al Espanyol y el tanto concedido a Jeremejeff en Salónica

La petición de Claudio Giráldez a jugadores y afición del Celta: "Es vital"

VigoLas últimas actuaciones arbitrales han perjudicado claramente al Celta de Vigo. El gol de Borja Iglesias en el RCDE Stadium debió subir al marcador, como confirmó el CTA. Esto colocaría a los vigueses con dos puntos más por delante del Espanyol. En Europa League el tanto concedido a Jeremejeff, en posición de fuera de juego, impidió dejar sentenciada la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el PAOK Salónica. A pesar de estos dos errores tan graves Claudio Giráldez quiso dar un voto de confianza a los árbitros y a la tecnología del VAR.

"Confío en el arbitraje en líneas generales. Tendemos a hablar mucho y se malinterpreta lo que decimos. Intento no mostrar mucho mi opinión, pero sí que quiero dejar claro que tengo confianza", explicó Claudio Giráldez en sala de prensa tras observar como el Comité Técnico de Árbitros reconocía públicamente el error de Cuadra Fernández anulando el gol de Borja Iglesias ante el Espanyol.

Sobre este asunto subrayó que "es bueno que cuando hay un error se reconozca públicamente, es algo que me gusta, evidentemente todo tiene que ver con interpretaciones, entiendo que se pueda generar polémica". Deseó que "el VAR y todo esto valga para que cada vez el fútbol sea más justo y haya menos polémicas".

También pidió a los árbitros y a la Federación Española que " encontremos vías de comunicación que no sean dentro de una rueda de prensa para poder ir mejorando todas las herramientas que hay alrededor del arbitraje, normalizándolo y humanizándolo". Puso en valor que este proceso " es lo que el CTA pretende ahora mismo".

Recordó el técnico del Celta que "evidentemente hemos sido perjudicados en los últimos arbitrajes pero entiendo que todo se equilibra a lo largo de la temporada, que son errores y hay que confiar en los árbitros en este caso y en la gente de la sala VAR".