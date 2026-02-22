Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 12:41h.

El delantero ha perdido protagonismo en las últimas semanas y no ha jugado en Europa League

Un plan especial para proteger a Pablo Durán: hombrera especial y geles para calentar la zona

VigoPablo Durán ha visto como sus participaciones en el Celta de Vigo se han reducido de forma drástica en las últimas semanas. El delantero tomiñés no jugó un solo minuto ante Estrella Roja y PAOK Salónica en Europa League. Su última titularidad en Liga fue el pasado 25 de enero ante la Real Sociedad. Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo, explicó los motivos que han provocado que el joven atacante. Su estado físico, con un hombro que se ha salido en dos ocasiones, está siendo clave.

"Hay una parte evidentemente del hombro que le ha limitado, como es normal. Un jugador tan de contacto como él, que es tan exigente en lo físico, a veces le limita un poquito y creo que le ha restado minutos por esa parte", explicó Claudio Giráldez en rueda de prensa. Pablo Durán fue baja ante Athletic Club y Real Oviedo tras lesionarse en el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. A pesar de que su hombro se salió en los primeros minutos del encuentro aguantó hasta el descanso.

El preparador porriñés señaló que el aspecto anímico también está siendo clave en la reducción de minutos que ha tenido Pablo Durán: "A veces está mejor, más confiado en ese hombro, e irá recobrando protagonismo porque es un jugador que hemos echado de menos en este tiempo, que nos da muchas cosas y que en cuanto esté estable y bien en lo físico y en lo mental es un jugador muy importante para nosotros".

Pablo Durán suma 990 minutos en Liga jugando en las tres posiciones de ataque. Ha marcado dos goles y repartido dos asistencias. En Europa League, a lo largo de 296 minutos repartidos en seis encuentros, ha hecho tres goles más.

Claudio Giráldez, que en las últimas semanas ha podido contar con Ferrán Jutglà, ha deseado que Pablo Durán pueda volver a ser importante en el equipo: "Ojalá pueda recuperar pronto su mejor nivel y esté tranquilo consigo mismo, creo que es un poco la clave ahora mismo".

El jugador, que posiblemente tenga que pasar por quirófano este verano para solucionar de manera definitiva sus problemas en el hombro, sabe que el Celta quiere renovar su contrato. Marco Garcés, director deportivo del club, ya anunció que su representante ha sido notificado de la intención del club de entablar negociaciones para ampliar un contrato que termina el próximo 30 de junio de 2027.

Hasta el momento el tomiñés ha disputado 62 partidos con el primer equipo celeste marcando once goles. Además ha dado ocho asistencias. Pablo Durán está ya muy cerca de superar los 67 partidos que disputó con el Celta Fortuna, a donde llegó en agosto de 2022.