Joaquín Anduro 22 FEB 2026 - 14:38h.

Arsen Zakharyan convence a Matarazzo

Pellegrino Matarazzo señala los errores de la Real Sociedad y el plan con Óskarsson: "Es importante mantenerle sano"

Compartir







Tras el pinchazo en Anoeta contra el Real Oviedo y el 3-3 final, la Real Sociedad se centra ya en el partido del próximo fin de semana ante el Mallorca con la referencia de que, unos días después, se jugarán la final de la Copa del Rey en el derbi frente al Athletic. De cara a Son Moix, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Brais Méndez, que vio este sábado su quinta amarilla de la temporada y, además de Carlos Soler, el técnico estadounidense cuenta con una nueva alternativa.

Arsen Zakharyan regresó a los terrenos de juego en el partido ante los asturianos una vez ha dejado atrás sus problemas físicos y la última lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego. El ruso entró en la segunda mitad con 1-2 en el marcador y aportó más fluidez en las jugadas de ataque aunque perdonó, ya con el 3-3 en el marcador, un remate claro de cabeza que le hubiera dado el triunfo a los donostiarras.

Pese a ello, Pellegrino Matarazzo tuvo buenas palabras para el mediapunta en sala de prensa tras el encuentro: "Es un jugador que crea dinámicas, puede jugar entre líneas, jugar en espacios reducidos, juega hacia adelante, juega vertical... Normalmente tiene un buen disparo y un buen pase corto. Tuvo dos buenas ocasiones para marcar, desafortunadamente para él".

PUEDE INTERESARTE La mala suerte se ceba con Álvaro Odriozola, lesionado en su primera jugada

"Creo que le ayudaría mucho en su confianza que, en su próxima ocasión, simplemente la meta en la red porque es un muy buen jugador. Es un talento que buscamos desarrollar en el futuro. Creo que lo hizo bien en el partido y por eso se ganó más minutos", reconoció el neoyorquino.

Arsen Zakharyan se postula como alternativa para la mediapunta

Estos minutos podrían llegar ya en el choque en Son Moix del próximo fin de semana, en el que no estará Brais Méndez, el hombre al que ha dado la titularidad en esa posición entre la mediapunta o el segundo delantero al lado de Oyarzabal. El futbolista gallego vio la quinta amarilla de la temporada debiendo cumplir sanción y, además de Carlos Soler, Arsen Zakharyan se presenta como alternativa mirando también a posibles reservas para el duelo de vuelta de semis de Copa del Rey.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad le da la razón a Matarazzo con Job Ochieng

El futbolista de Samara está ya de vuelta tras la lesión de gemelo sufrida hace un mes cuando había tomado un papel importante en el camino en la Copa del Rey que ha dejado a la Real Sociedad a un paso de la final. Esta campaña apenas ha disputado 17 partidos en los que ha anotado un solo gol, al Negreira en Copa, pero sólo ha partido como titular en un encuentro en LALIGA EA Sports.