Fran Fuentes 22 FEB 2026 - 18:51h.

El mediocentro, que fue titular, marcó su segundo gol este curso en el minuto 4

Vilajoana reconoce contactos para el fichaje de Harry Kane por el Barça: "No sólo él, hay varios"

Compartir







Marc Bernal ha comparecido tras el triunfo del FC Barcelona frente al Levante UD en el Camp Nou. El mediocentro barcelonista, que partía como titular en la alineación de Hansi Flick, ha metido su segundo gol tras marcar el primero hace apenas dos jornadas que, aunque fue apenas en el minuto 4, no ha hecho más que refrendar el partidazo que ha jugado después. Tanto es así que ha sido uno de los más destacados del encuentro, y ha explicado la dedicatoria de su diana, dedicada a su padre y al fisioterapeuta, quien, según sus palabras, le ha ayudado mucho en su recuperación. Por último ha valorado el regreso de Pedri González y la intensa competencia que hay en la medular azulgrana. A continuación, sus palabras.

Valoración del triunfo: "La verdad es que muy contento, muy contento por los tres puntos y también por ayudar al equipo con un gol. sí que es verdad que al minuto 1 ellos han tenido una, pero bueno, luego ha venido mi gol y eso siempre viene bien para coger tranquilidad y también para confianza de nosotros".

PUEDE INTERESARTE Nuevas imágenes de las obras del Camp Nou: la espectacular sala de prensa y los obreros probando los asientos VIP

La necesidad de cargar el área desde segunda línea: "Sí, eso hemos estado hablando estas semanas, sabíamos que ellos quizás estarían más en bloque bajo y así ha sido, de entradas de segunda línea, mover de un lado a otro, que se cansen y a partir de ahí que surgieran las cosas dentro de área".

El control de las transiciones defensivas: "Sí, yo creo que así se ha demostrado, hemos sabido controlar las vigilancias y la verdad que nos ha ido muy bien".

La celebración del gol y la dedicatoria: "Me he acordado mucho de mi padre y sobre todo también de mi fisio que me ha dicho que metería y me ha ayudado mucho en este proceso. El primero siempre es especial, pero bueno, ayudar también aquí en el Camp Nou y meter todo lo que sean, la verdad que todos son especiales.

El regreso de Pedri y la intensa competencia en el centro del campo: "Sí, al final esto es el Barça, estamos para mí en el mejor club y entonces aquí la competencia es muy alta y cada uno tiene que buscar su mejor nivel y así va a ser".