Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Levante en LALIGA EA Sports con sorpresas de Flick

Lamine Yamal ante el Atlético de Madrid
Lamine Yamal, ante el Atlético de Madrid.
Ya son oficiales los onces titulares del partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Levante UD. Los azulgranas llegan heridos tras caer en el derbi catalán ante el Girona, una derrota que les costó el liderato y les deja a dos puntos del Real Madrid. El Levante, por su parte, afronta el choque en plena pelea por la permanencia tras perder el derbi valenciano frente al Valencia y mantenerse en la 19ª posición.

Alineación confirmada del FC Barcelona

El conjunto dirigido por Hansi Flick apuesta por un once ofensivo, con juventud y dinamismo en los costados:

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Joao Cancelo

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dani Olmo

Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski

Flick introduce algunas novedades en su once titular como la presencia de Joao Cancelo por la banda izquierda de la zaga o la de Marc Bernal en la meudlar. Sin Gavi ni Christensen, con Pedri y Rashford finalmente en la lista, el técnico alemán vuelve a apoyarse en De Jong y Bernal para dar equilibrio y salida limpia al balón. Olmo aportará llegada desde segunda línea, mientras que Raphinha y Yamal buscarán amplitud y uno contra uno.

Tras dos derrotas consecutivas, el Barça necesita recuperar sensaciones y autoridad en casa. El planteamiento apunta a presión alta, posesión dominante y ritmo desde el inicio para evitar sustos ante un rival necesitado.

Marc Bernal, celebrando su gol ante el Mallorca
Marc Bernal, celebrando su gol ante el Mallorca.

Alineación confirmada del Levante

El Levante salta al césped con un planteamiento valiente pese a la dificultad del escenario:

Portero: Ryan

Defensas: Toljan, Víctor García, Álex de la Fuente, Alan Matturro y Víctor García

Centrocampistas: Olasagasti, Oriol Rey y Carlos Álvarez

Delanteros: Iván Romero y Tunde

El conjunto granota no puede contar con Arriaga, sancionado por doble amarilla, ni con los lesionados Brugué y Pablo Martínez. Luís Castro apuesta por una defensa de cinco a la espera de saber si Carlos Álvarez jugará por detrás de Tunde e Iván Romero o si el sevillano y el canterano granota actúan por las bandas.

