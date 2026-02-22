Andrea Esteban 22 FEB 2026 - 15:04h.

Partido clave para la pelea por el liderato y la permanencia

Ya son oficiales los onces titulares del partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Levante UD. Los azulgranas llegan heridos tras caer en el derbi catalán ante el Girona, una derrota que les costó el liderato y les deja a dos puntos del Real Madrid. El Levante, por su parte, afronta el choque en plena pelea por la permanencia tras perder el derbi valenciano frente al Valencia y mantenerse en la 19ª posición.

Alineación confirmada del FC Barcelona

El conjunto dirigido por Hansi Flick apuesta por un once ofensivo, con juventud y dinamismo en los costados:

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Joao Cancelo

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dani Olmo

Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski

Flick introduce algunas novedades en su once titular como la presencia de Joao Cancelo por la banda izquierda de la zaga o la de Marc Bernal en la meudlar. Sin Gavi ni Christensen, con Pedri y Rashford finalmente en la lista, el técnico alemán vuelve a apoyarse en De Jong y Bernal para dar equilibrio y salida limpia al balón. Olmo aportará llegada desde segunda línea, mientras que Raphinha y Yamal buscarán amplitud y uno contra uno.

Tras dos derrotas consecutivas, el Barça necesita recuperar sensaciones y autoridad en casa. El planteamiento apunta a presión alta, posesión dominante y ritmo desde el inicio para evitar sustos ante un rival necesitado.

Alineación confirmada del Levante

El Levante salta al césped con un planteamiento valiente pese a la dificultad del escenario:

Portero: Ryan

Defensas: Toljan, Víctor García, Álex de la Fuente, Alan Matturro y Víctor García

Centrocampistas: Olasagasti, Oriol Rey y Carlos Álvarez

Delanteros: Iván Romero y Tunde

El conjunto granota no puede contar con Arriaga, sancionado por doble amarilla, ni con los lesionados Brugué y Pablo Martínez. Luís Castro apuesta por una defensa de cinco a la espera de saber si Carlos Álvarez jugará por detrás de Tunde e Iván Romero o si el sevillano y el canterano granota actúan por las bandas.