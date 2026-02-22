Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 21:15h.

El capitán sigue sin desvelar si colgará las botas a final de temporada

Iago Aspas revela una petición a Marco Garcés en su decisión de seguir en el Celta: "Para qué mentir"

VigoIago Aspas fue el gran protagonista del Celta de Vigo en la victoria ante el RCD Mallorca. El moañés marcó desde el punto de penalti tras la falta cometida por Raíllo sobre Borja Iglesias. Ya en el descuento hizo el definitivo 2-0 con un buen remate tras asistencia de Williot Swedberg. El capitán pasó por los micrófonos de DAZN para analizar el duelo disputado en Balaídos que permite a los vigueses alcanzar la sexta posición en la clasificación.

Partido: "Era muy importante, ya lo dijo el míster. Llevábamos varios partidos sin ganar, es una victoria balsámica, es la victoria que nos hace mirar hacia arriba y olvidarnos del descenso. Tenemos un partido muy bonito el jueves y a pensar en ese partido".

Futuro: "Los que me conocen ya saben que me encanta el futbol, vivo por y para ello. Es muy satisfactorio salir y dar la victoria a mi equipo. Me hace venir con ilusión. Lo que tenga que venir ya vendrá".

Renovación: "Lo iré viendo, no tengo prisa, me estoy encontrando muy bien y las buenas sensaciones se ven los fines de semana".

Celebración: "Mis hijos me estaban diciendo que celebrara con el six-seven, no lo entiendo mucho, pero miré para el palco y me lo estaban haciendo los niños".

Pablo Durán: "Tenia una pequeña molestia, parecía que no era nada pero hay que hacer pruebas. A ver si se queda en un par de semanitas".