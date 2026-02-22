Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 20:42h.

El moañés, a sus 38 años, marcó los dos goles del Celta en Balaídos

El uno a uno del Celta ante el Mallorca: Iago Aspas, leyenda eterna

VigoEl Celta de Vigo fue el justo vencedor de un partido donde solo un equipo quiso proponer. El RCD Mallorca llegó a Balaídos con el objetivo de defender el empate sin goles y con la esperanza de cazar alguna ocasión con la que llevarse los tres puntos. No logró ni una cosa ni la otra. Se marcha de Vigo con una derrota por 2-0 tras no haber generado una sola acción de ataque. Iago Aspas, con dos goles en la segunda mitad, coloca a los suyos sextos. El capitán, en el tramo final de su carrera, sueña con repetir en Europa.

Claudio Giráldez se veía obligado a prescindir de inicio de Carl Starfelt por unas molestias en el sóleo. Su lugar en el eje de la zaga era para Joseph Aidoo. El ghanés se iba a enfrentar a la principal amenaza del Mallorca, Vedat Muriqi. El porriñés quería plantear una defensa adelantada para minimizar el juego aéreo del delantero kosovar.

Lo hacía también con el balón. La pelota era solo para el Celta, superando el ochenta por ciento de posesión. Bloque bajo en los de Arrasate para minimizar el juego local. Sin espacios Ferrán Jutglà y Pablo Durán estaban incómodos. Todo debía pasar por las botas de Fer López y Hugo Álvarez. El Mallorca amenazaba con el balón parado. También el Celta con un testarazo de Matías Vecino, que estrenaba titularidad.

Adelantaba líneas el Mallorca, buscaba disputarle la pelota al Celta. Dejaba espacios a su espalda. Casi los aprovecha Pablo Durán. Con la puntera obligó a Leo Román a sacar una buena mano casi en línea de gol. Percutía por ese mismo costado Hugo Álvarez. Se le iba largo el regate en el área. Jutglà lo intentaba también. Se le iba arriba.

Llegaban más ocasiones pasado el 30'. No lo hacían los goles. Hugo Álvarez volvía a mostrar toda su habilidad con el balón en los pies. No acertaba con el remate. Tampoco Pablo Durán, que estrellaba la pelota en la zaga mallorquina. Claudio Giráldez había anulado por completo las virtudes del rival. Sin un juego preciosista pero sí efectivo dominaban el partido. Solo faltaba plasmarlo en el marcador.

La tuvo en sus botas Pablo Durán. Completamente solo tras una grandísimo pase de Fer López apostó por rematar de primeras en lugar de meterse en el área. Fácil para Leo Román. Balaídos pedía una segunda amarilla para Muriqi por un salto. No la concedió José Luis Guzmán. Balaídos se estremecía al ver como Pablo Durán, que se tocaba su rodilla izquierda, pedía el cambio. El delantero dejaba el campo entre lágrimas.

Sin goles se llegaba al descanso. El Celta volvía a replicar el plan en la segunda mitad. El Mallorca intentaba tener algo más el balón. Javi Rueda tenía la suya. Los de Jagoba Arrasate se iban cargando de amarillas. Fer López buscaba con insistencia el gol transitando por la frontal. No encontraba nunca un espacio para disparar. Los minutos pasaban y el Celta parecía desesperarse. No llegaba el tan ansiado gol.

Borja Iglesias, Iago Aspas e Ilaix Moriba entraban al campo para darle un nuevo impulso al Celta. Caracoleaba el capitán buscando el disparo en el área bermellona. También entraba Jones El-Abdellaoui. El noruego le ponía una marcha más al Celta. Atacaba con insistencia desde el perfil diestro. Tuvo una y pidió penalti por mano de Mojica en otra.

El partido se iba a los últimos minutos. Nada parecía que podía cambiar el marcador pero David López, con un claro agarrón, cometía penalti sobre Borja Iglesias. Lo transformaba Iago Aspas con un disparo pegado al palo. Ni con el marcador en contra el Mallorca fue capaz de proponer algo. Ya en el descuento el moañés hizo el definitivo 2-0 con el que el Celta se aúpa a la sexta plaza. En Vigo sueñan con repetir en Europa. En Mallorca temen que este año llegue el tan temido descenso.