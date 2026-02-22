Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 19:24h.

El jugador notó un pinchazo en la pierna izquierda, intentó aguantar pero no pudo

Pablo Durán, su reducción de minutos y una explicación: "Que esté tranquilo consigo mismo"

VigoEl Celta de Vigo ha perdido a Pablo Durán. El delantero tuvo que pedir el cambio, tras intentar permanecer en el terreno de juego, antes del descanso del partido de Liga ante el Mallorca. El tomiñés notó un pinchazo en su pierna izquierda. Lo atendieron los servicios médicos en la banda. Volvió a ingresar al campo y poco después se tiró al suelo. Se llevaba las manos a la cabeza mientras sus compañeros pedían la entrada de las asistencias médicas. Se llevaba las manos a la corva de su rodilla izquierda. Se teme que la lesión pueda ser de gravedad.

El delantero fue sustituido por Williot Swedberg pasado el minuto 40 del encuentro disputado en Balaídos ante el RCD Mallorca. Lo hacía con lágrimas en su cara. Estas últimas semanas no están siendo fáciles para el jugador de 23 años. Se le ha salido el hombro en dos ocasiones por lo que el cuerpo técnico estaba gestionando su carga de minutos para evitar una lesión mayor.

Este domingo volvía a ser titular. No lo era desde el pasado 25 de enero en Liga. Tuvo dos oportunidades de hacer gol. Una se la sacó Leo Román casi en la línea. La otra, tras recoger un rechace a disparo de Hugo Álvarez, impactó en la zaga bermellona.

Serán los servicios médicos quienes determinen en un primer diagnóstico qué lesión sufre Pablo Durán. Todo hace indicar que el daño es en la rodilla izquierda. De la gravedad del mismo dependerá su tiempo de baja. Lo que parece seguro es que no estará este jueves ante el PAOK Salónica en Balaídos y en Montivili, el próximo domingo 1 de marzo, contra el Girona.