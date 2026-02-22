Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 20:28h.

VigoEl Celta de Vigo ha ganado 2-0 al RCD Mallorca en Balaídos con dos goles de Iago Aspas. El partido llegó al descanso sin goles a pesar de la clara superioridad local. Lo hizo con el ánimo quebrado por la lesión de Pablo Durán. El delantero se marchó del campo entre lágrimas. En la segunda mitad los de Claudio Giráldez insistieron en la búsqueda del gol. Pasaban los minutos. Cada vez se precipitaban más y más. Desde el punto de penalti llegó el gol, obra de Iago Aspas. Ya en el descuento el moañés sentenció el duelo con su segundo gol. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido ante el RCD Mallorca, correspondiente a la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS, disputado en el estadio de Balaídos.

(5) Andrei Radu: un mero espectador en la primera mitad. El Mallorca llegó muy poco a su área. En la segunda mitad apareció para tapar un par de centros.

(6) Javi Rodríguez: partido tranquilo atrás para el canterano. Buscó ayudar en la salida de la pelota. Ni en los últimos minutos el rival fue capaz de meterlo en un aprieto.

(6) Joseph Aidoo: muy atento para rebañarle la pelota con la testa a Antonio Sánchez en una acción en la que se podía plantar solo ante Radu. Algún control defectuoso en un partido con muy poco trabajo.

(7) Marcos Alonso: muy activo en labores ofensivas. Muchos minutos en posiciones de ataque. Dos disparos, un buen pase. Sumó en ataque y generó mucho peligro.

(5) Javi Rueda: no era un partido para que pudiese lucirse. Sin espacios para correr sus virtudes se minimizan. Le costó aparecer en ataque. En una que pudo Toni Lato lo cazó con una durísima entrada. Tuvo una oportunidad de gol. Atrás estuvo perfecto.

(6) Matías Vecino: la tuvo de cabeza pasado el cuarto de hora en un saque de esquina. Le dio orden, criterio y capacidad de recuperación el Celta en mediocampo. Buen estreno como titular del uruguayo. Lo intentó también con un disparo, que se fue muy arriba, desde la frontal.

(6) Miguel Román: llevó la manija del Celta en Balaídos. Buscó circular la pelota con criterio ante un rival muy bien replegado. Encontró algunos espacios en la poblada zaga del Mallorca.

(7) Hugo Álvarez: le faltó claridad en los últimos metros. Hizo muchísimas cosas bien con el balón. Volvió loco a Maffeo, generó peligro y llegó al área con opciones de marcar. Siguió insistiendo y generando. En una gran partido no pudo llevarse el premio del gol.

(5) Fer López: le llegaron pocos balones. En uno de ellos dejó completamente solo a Pablo Durán. Intentó buscar líneas de disparo conduciendo en la frontal. Partido incomodo para el canterano donde no pudo sacar su calidad.

(5) Pablo Durán: tuvo dos en su vuelta a la titularidad. Se esforzó, generó y se fue lesionado. Leo Román le quitó un gol casi en la línea. En la segunda se precipitó disparando de primeras. Se marchó entre lagrimas tras ver cómo su rodilla izquierda decía basta.

(4) Ferrán Jutglà: un disparo que se le fue arriba, poca participación y varias decisiones equivocadas. No le están saliendo la cosas al delantero. Buena actitud con muy poco resultado.

También jugaron en el Celta de Vigo

(4) Williot Swedberg: tuvo una muy clara en el 76' tras un pase al espacio que no definió bien. No entró mucho en juego. Pidió un penalti tras ser arrollado por Leo Román,

(7) Iago Aspas: caracoleos en el área para buscar una rendija por la que disparar. Marcó desde el punto de penalti, ajustado al palo. Buscó darle pausa y calidad al juego ofensivo del equipo. Sentenció el partido con un gran gol en transición. Leyenda eterna.

(6) Borja Iglesias: provocó el penalti con el que Iago Aspas puso por delante al Celta. Además casi marca gol en un complicado testarazo que sacó la zaga rival en la línea de gol.

(5) Ilaix Moriba: le dio más ritmo al juego celeste en un momento en el que la medular había bajado un punto.

(6) Jones El-Abdellaoui: nada más entrar caracoleó, encontró hueco y disparó con fuerza. Se le fue desviada. En otro ataque pidió mano de Mojica, muy clara pero no punible a ojos del colegiado. Tuvo una más en la que pecó de egoísta. Muchísimo desequilibrio.