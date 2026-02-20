Alberto Cercós García 20 FEB 2026 - 12:32h.

Jan Virgili se sincera por primera vez sobre cómo fue su salida del FC Barcelona y qué papel tuvo Jagoba Arrasate en la operación

Jan Virgili está siendo una de las sensaciones de este temporada. Su irrupción en Primera División con tan solo 19 años es más que notable, tanto que incluso entra en las quinielas para ir al Mundial este próximo verano. Tras un corto periodo de adaptación en el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate, el joven extremo es ya indiscutible en el ataque bermellón. Virigili suma cuatro asistencias, pero el gol se le está resistiendo; un gol que en clave Mallorca parece estar reservado únicamente a Vedat Muriqi. En una entrevista realizada por el propio club al jugador, Virgili habla de su salto a la élite, de cómo se fraguó su fichaje por el Mallorca y de la situación actual del equipo en Liga.

El Mallorca encara una nueva jornada de Liga en puestos de descensos. Pese a los buenos números de Muriqi de cara a gol o del propio Virgili -sumando asistencia y creando mucho peligro en área rival-, la cruda realidad del equipo balear es crítica. Aún así, Jan confía en que la temporada terminará bien. "Si damos un paso adelante fuera de casa y en Son Moix seguimos jugando como estamos jugando creo que nos salvaremos seguro", comenta. Un Virgili que tiene entre ceja y ceja estrenarse como goleador en Primera. "Es una ilusión que tengo, creo que llegará, tampoco estoy agobiado. Mientras pueda seguir ayudando al equipo provocando penaltis o dando asistencias… El gol cuando menos te lo esperas llega", añade.

Jan Virgili y su fichaje por el Mallorca

La vida de Jan Virgili ha cambiado de manera radical en muy poco tiempo. Todo empezó el verano pasado. Primero, con su primera convocatoria para ir con las categorías inferiores de España; luego, con la llegada al Mallorca. "Era verano, estaba de vacaciones y me llamó mi coordinador del Barcelona. Dos minutos más tarde me llegó un WhatsApp del seleccionador. Grité por toda la casa. Me hizo mucha ilusión", cuenta sobre la llamada que le abría las puertas de la Selección.

Sin embargo, quien tuvo mucha importancia en esa época fue Jagoba Arrasate. El técnico bermellón lo quería en su equipo a toda costa, y el vasco no dudó en coger el teléfono para hablar con él. "Me llamó y me dijo: ‘espabila que te quiero aquí el sábado’. Y pensé: ‘¿y qué hago yo?’. Me lo dijo un lunes y se iban el sábado a Austria a la pretemporada y yo llegué un mes o mes y medio después. Ortells vino después a Barcelona a hablar conmigo el día antes de llegar aquí, pero yo sobre todo hablé con Jagoba. Tenía más equipos que me querían, pero cuando vino el Mallorca no pensé en otro", cuenta el joven extremo.

"Tenía mucha ilusión con ir y demostrar que estaba preparado, pero no fui y volví al filial. Yo me hubiese quedado, porque estaba en el Barça, pero cuando me llamó Jagoba pensé que si jugaba en Primera División y podía demostrar que estaba preparado era un gran salto", zanja.