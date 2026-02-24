Ángel Cotán 24 FEB 2026 - 07:43h.

El central acumula ofertas en el viejo continente... y en Oriente Medio

Sergio Ramos rompe el silencio y acusa de “vender humo” a su antiguo presidente mientras sigue vinculado a Sevilla

SevillaA las puertas de cumplir la redonda cifra de cuarenta años, Sergio Ramos sigue siendo noticia. El laureado defensa central continúa sin equipo tras poner punto y final a su etapa mexicana, algo convulsa en su desenlace. Desde el pasado mes de diciembre, el futbolista camero se ejercita en solitario diariamente en busca de un nuevo reto deportivo, pero con la posible entrada en el Sevilla como propietario en el horizonte, el campeón del Mundo debe tomar una importante decisión de mercado.

Desde hace semanas, Sergio Ramos y el holding Five Eleven Capital estudian en exclusividad las cuentas del club hispalense tras suscribir una LOI previo paso al traspaso definitivo. Una situación extradeportiva que llevó a José María del Nido Carrasco a rechazar el ofrecimiento del central para reforzar la zaga en el pasado mercado invernal.

Así lo confesó el actual presidente sevillista en los micrófonos de Canal Sur Radio: "La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía. Sabéis el cariño que le tengo y lo que peleé para que volviera e incluso se quedara. Me llamó el entorno y me dijo que han suscrito una LOI (opción de compra preferente) y que quería jugar, pero para mí es incompatible que analizara la situación económica del club para convertirse en dueño del Sevilla y jugara en el equipo".

Sergio Ramos y una importante decisión de mercado por tomar

Tras esta negativa, Ramos debate una importante decisión de mercado y de futuro. Tal y como avanza MARCA, el zaguero estudia qué camino tomar arropado por su entorno. A pesar de su edad, el canterano sevillista e ídolo del Real Madrid acumula numerosas ofertas, incluyendo una en España. Sergio tiene claro que no defendería otra camiseta en suelo nacional que no fuese la rojiblanca o la merengue... y un importante condicionante le obliga a evaluar una posible retirada.

Sergio Ramos se siente más que apto físicamente y no quiere colgar las botas, pero en este momento de su vida no tiene claro el hecho de volver a separarse de su familia. El Sevilla hubiese sido su escenario soñado previo al retiro, pero los hechos mencionados con anterioridad le cerraron la puerta.

Ahora, el central apunta a tomar una decisión importante en los próximos días. En Oriente Medio le quieren y varios clubes europeos se han interesado por sus servicios, aunque la opción de una retirada no deseada está sobre la mesa.