Revelan la queja del técnico ilicitano al Txingurri

Quique Setién asegura el destino de Eder Sarabia y el banquillo del Athletic con un aval: "Sin duda"

BizkaiaEl pasado viernes, el Athletic Club inauguró la jornada en LALIGA EA Sports cosechando una victoria muy importante, aunque prácticamente todos los focos los acaparó Eder Sarabia. En la previa del encuentro ya ganó protagonismo, pues se sentaría en por primera vez en el banquillo de San Mamés como primer entrenador. Hay quién pensaba que presentaría candidatura como futuro sustituto de Ernesto Valverde... y acabaron penalizándole las formas.

El choque estuvo marcado por las decisiones arbitrales. En las dos áreas. La pena máxima cometida por Pedro Bigas ante Aymeric Laporte acabó con la paciencia de un Eder Sarabia que, una vez consumada la derrota de su equipo en La Catedral, lo pagó con el Txingurri.

En la realización televisiva se apreció a la perfección este momento, aunque no se pudo saber qué decía exactamente. El técnico ilicitano parecía trasladarle sus protestas a Valverde por ese penalti que acabó decidiendo el duelo liguero. Tres días más tarde, los compañeros de El Día Después de Movistar Plus destapan todo lo ocurrido.

¿Qué le dijo Eder Sarabia a Ernesto Valverde en San Mamés?

La especial visita de Eder Sarabia a San Mamés empezó con un llanto sin consuelo. El afamado programa deportivo apostó por realizar un seguimiento exhaustivo al entrenador visitante en San Mamés y logró captar imágenes sorprendentes. El preparador ilicitano saltó solo al verde bilbaíno y rompió a llorar con la mirada perdida por momentos.

De las lágrimas pasó a la desesperación. Primero por los errores que estaba cometiendo su equipo en salida de balón, y poco más tarde, por las decisiones de Hernández Hernández y Del Cerro Grande. Sarabia no daba crédito ante el penalti final y explotó ante Ernesto Valverde.

"No me cuentes películas, que no me cuentes películas". Eder repitió en varias ocasiones esta queja ante un Txingurri que acabaría dando la causa por perdida. Minutos más tarde, mucho más sereno, el entrenador del Elche acabó pidiendo perdón... aunque las formas no han gustado en San Mamés.