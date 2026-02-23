Ángel Cotán 23 FEB 2026 - 15:01h.

Cuenta con una cláusula importante

Eder García debuta con el Athletic y provoca la reacción de aficionados de la Real Sociedad: "¿Lezama?"

Compartir







BizkaiaEl Athletic Club tiene el futuro garantizado en varias demarcaciones, aunque bien podría ser la portería donde más activos de nivel aglutina. A final de temporada debería regresar Julen Agirrezabala para elevar la competencia entre Álex Padilla y el internacional Unai Simón. Y aunque los citados son los encargados de defender los tres palos de San Mamés en la actualidad, desde abajo viene empujando muy fuerte Mikel Santos.

El tercer portero rojiblanco gusta mucho a Ernesto Valverde. Sus grandes actuaciones en la Primera Federación, donde ya acumula nueve porterías a cero en veinte partidos, no solo llaman la atención en Ibaigane.

PUEDE INTERESARTE Telmo Zarra, una leyenda del Athletic en la memoria histórica de los grandes goleadores

Tal y como informa el Diario AS, el joven portero de 21 años cuenta con pretendientes en la primera categoría del fútbol inglés, un país que viene apostando recientemente por guardametas españoles. No obstante, el Athletic le tiene atado y el Txingurri cuenta con un plan.

PUEDE INTERESARTE Eder García, buen aterrizaje en el siempre difícil salto de potrillo a león

Mikel Santos, la Premier y el plan de Valverde en el Athletic

Clubes de la Premier League y LALIGA Hypermotion están siguiendo la pista de un interesante activo de futuro que en el Athletic tienen atado. Con contrato hasta junio de 2028, la entidad bilbaína y Mikel Santos acordaron establecer una cláusula de salida que ronda los treinta millones de euros. Unas cantidades muy importantes para una promesa, a pesar del importante músculo financiero inglés.

Sí es cierto que en Ibaigane no quieren cortar la proyección de uno de sus activos de futuro más interesantes y ahí aparece la figura de Ernesto Valverde, la voz con más peso en la planificación deportiva de la primera plantilla.

Mikel Santos gusta al Txingurri, pero el técnico quiere que crezca en el fútbol profesional. Para ello, el Athletic Club tratará de encontrar una cesión interesante para el portero en el próximo mercado veraniego en la categoría de plata. La amplia nómina en portería y su temprana edad respaldan este plan.