Este lunes 23 de febrero se cumplen 20 años del fallecimiento del legendario delantero del Athletic Club y de la Selección Española

BilbaoA estas alturas han pasado ya 20 años de su adiós y nada menos que 105 desde su nacimiento... El 23 de febrero de 2006 fallecía Telmo Zarraonaindia a los 85 años de edad por culpa de un infarto. El diario deportivo Marca creó, en su honor, el Trofeo Zarra para premiar al máximo goleador nacional de cada temporada. Y es que Telmo Zarra ya es desde hace décadas más que un mito. El legendario futbolista del Athletic Club ha superado la barrera del tiempo para instalarse en el olimpo de los dioses futbolísticos.

Telmo Zarraonandia Montoya nacía en Erandio el 20 de enero de 1921, y pasada una larga vida fallecía en Bilbao. Conocido futbolísticamente como Zarra, fue considerado "la mejor cabeza de Europa después de la de Winston Churchill" por su acierto en el remate aéreo. Un goleador implacable.

Fue el máximo anotador de la historia de la Primera División, hoy LALIGA EA SPORTS durante más de 60 años, con 251 goles. Aún hoy en día, sigue siendo el máximo goleador del Campeonato de Copa con 81 tantos, y del Athletic Club con 335 goles.

Además era el futbolista que más veces ha ganado el Trofeo Pichichi al máximo goleador de la Primera División, logrando este premio en seis ocasiones, aunque luego ha sido superado por Leo Messi que consiguió su séptimo Trofeo Pichichi en el año 2020.

Este integrante de la mítica delantera rojiblanca conformada junto a Rafa Iriondo, Panizo, Venancio y Piru Gainza (al que acaba de 'cazar' Iñaki Williams con 496 partidos oficiales), debido a su especial repercusión, goles, logros y trayectoria fue declarado decano del fútbol (de manera póstuma por la FIFA) en el salón de la fama del fútbol en el año 2016.

Una carrera brutal la de Telmo Zarra con el Athletic Club y la Selección Española

Fue internacional en 20 ocasiones. Su debut como jugador de la selección fue el 11 de marzo de 1945 en el partido Portugal-España (2-2) disputado en Lisboa, siendo seleccionado nacional Jacinto Quincoces.

Fue el autor de uno de los goles más importantes de la selección en su historia, el conocido como «gol de Zarra», que marcó el 1-0 ante Inglaterra en Río de Janeiro en la Copa Mundial de Fútbol de 1950. Lo que permitió a la selección acceder a la semifinal. Su mejor clasificación en un mundial hasta 2010.

Marcó un total de 20 goles con la selección, consiguiendo cuatro goles en el partido España-Suiza (6-3). Participó con la selección en el mundial de Brasil de 1950, jugando seis partidos contra Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Uruguay, Brasil y Suecia. En ese torneo marcó cuatro goles, contra Estados Unidos, Chile, Inglaterra y Suecia.