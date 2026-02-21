Asís Martín Bilbao, 21 FEB 2026 - 00:52h.

'Rocky' Liceranzu y el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic: “Hay 4 posibilidades"

El Athletic visitará el próximo sábado al Rayo de Iñigo Pérez en Vallecas

El Athletic Club de Ernesto Valverde ha logrado engarzar este viernes en San Mamés su tercera victoria consecutiva que le permite alzarse hasta los 34 puntos y respirar con nuevos objetivos más acordes a su potencial. Es decir,... Volver a mirar sin ambages a las plazas europeas. Ha acabado de forma interesante el duelo ante el túnel del vestuario, con el pequeño enganchón entre el técnico rojiblanco y uno, el del Elche CF, que aspira a serlo algún día, Eder Sarabia.

No ha sido un triunfo brillante pero sí eficaz para los vascos y si Yuri Berchiche ha hecho un partidazo, el hombre clave a nivel realizador de la noche ha sido el delantero donostiarra Gorka Guruzeta autor de un nuevo doblete, con el cual se va ya hasta 9 dianas en lo que poco que va de año 2026. Un registro tan solo superado, entre todas las competiciones hablamos, en el Continente europeo por el inglés Harry Kane, que lleva 11 goles.

Lógicamente, protagonista en la sala de prensa, Guruceta, apuntado a los informadores que "sabíamos que jugábamos contra un equipo que juega bien. Hemos hecho un trabajazo en la presión, hemos tenido mogollón ocasiones para adelantarnos. Con el penalti te vienen muchos fantasmas a la cabeza porque necesitábamos ganar".

Esta temporada, Gorka Guruzeta suma 13 goles y una asistencia en sus 34 partidos oficiales

Para Guru, "los números están para superarlos, pero no juego los partidos para intentar superar lo que he hecho otros años, sino para ayudar al equipo en todo momento" ha explicado al acabar el duelo en San Mamés.

Gorka Guruzeta no se olvida de la semifinal de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic Club

"Estamos sufriendo bastante. Estamos muy unidos dentro del vestuario y poco a poco nos están saliendo las cosas. Con la victoria de hoy ante el Elche nos ponemos un poquito mejor y sacamos el cuello de abajo, pero tenemos una semifinal y vamos a ir con todo", ha advertido a sus paisanos de la Real Sociedad que se llevaron un 0-1 de San Mamés en la ida de las semifinales de la Copa del rey con el gol de Beñat Turrientes.