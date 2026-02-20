'Rocky' Liceranzu y el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic: “Hay 4 posibilidades"

El Athletic visitará el próximo sábado al Rayo de Iñigo Pérez en Vallecas

El Athletic Club regresaba este viernes a San Mamés para medirse al Elche CF del tal vez futurible Eder Sarabia en otro partido de victoria obligada, el de la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS, para escapar de los puestos calientes y afianzarse entre los candidatos a Europa ya con 34 jugosos puntos, a 8 de los 42 que pedía el presidente Jon Uriarte Uranga.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas de ese encuentro en Bilbao que terminaba con un marcador de (2-1) con los dos goles de Gorka Guruzeta, uno de penalti, muy polémico para los franjiverdes y, sobre todo, para su técnico.

Borja Conde

Victoria sufrida de un Athletic que perdonó incontables ocasiones en la primera parte donde pudo sentenciar, dominando el juego, el balón, la presión pero falló lastimosamente todas las ocasiones una detrás de otra. Sorprendió Valverde con una alineación con Williams y sobre todo, con Unai Gómez a pierna cambiada, donde estuvieron absolutamente desacertados y sobre todo, con una limitación total para aprovechar espacios y llegadas, obligados a buscar por dentro de forma previsible.

Fueron abortados uno tras otros todos sus intentos, unas veces por desacierto, otras por desubicación, pero fue terrible verles y que a diferencia de otros partidos, no hubiera permuta de posiciones. La justificación de tapar al lateral rival, en un partido en casa, donde vas a ser protagonista y dominador, no tiene un pase. El acierto ante puerta forma parte del juego, pero la dirección técnica marca la trayectoria del encuentro.

Tozudo Valverde, no quiso rectificar, llegando al descanso con un inquietante 0-0, porque ya conocemos la ley de fútbol: el que perdona, acaba pagando. Tras la reanudación, fuimos perdiendo el control del centro del campo y por ende del partido, y justo cuando pasaba del minuto 60 fetiche del míster, marcó Guruzeta tras buen centro potente de Yuri. Pero muy poco duró la alegría ya que en una incursión por banda del Elche, Lekue entró descontrolado para parar un disparo lateral que no parecía peligroso, cometiendo un penalti innecesario que transformó con suspense el equipo visitante, aplicando la regla de los dos toques “Julián Álvarez “.

Y entraron los nervios a San Mamés y a un míster que no encuentra soluciones en su banquillo y le cuesta maniobrar. Aún así, en un centro al área, Laporte recibió una patada en la cara que el canario Hernández Hernández se vio obligado a recurrir al VAR, porque por lo visto, no sangraba lo suficiente.

Transformó Guruzeta en su doblete de hoy para dar el triunfo a los zurigorris ante el enfado del míster rival, Eder Sarabia, que montó su show en la banda, arrastrando el honor de su apellido, glorificado en la Catedral que lo vitoreaba hace 40 años por su aita. En fin, una pena, pero lo importante es que los tres puntos, vitales en la escalada liguera se quedan en casa.

Mikel Bizar

Ya no sé ni cómo hacer la crónica de los partidos del Athletic. No sé si hemos jugado bien, o al menos mejor que últimamente o si no.

Y es que el ir 0-0 al final de los primeros cuarenta y cinco con todas las ocasiones claras que hemos tenido, es para hacérnoslo mirar. Y ojo, es para estar contentos. Muy contentos. Tres partidos seguidos ganados. Cuidado que dos más y nos cortamos el pelo. Bueno, el que lo tenga. El Athletic se ponía 1-0 con gol de Guru tras gran jugada de Galaxy y perfecta asistencia de uno de los mejores, Yuri. Y cuando más tranquilo estaba el partido, penalti de esos residuales de Lekue, que a veces es y a veces no.

De todas formas, mal Lekue que apuró demasiado. Con el empate, el Elche dio un paso atrás y vino otro penalti muy parecido, aunque para mí, más claro que el anterior. Si pitas uno estás obligado a pitar el otro. Tendrá que echarle un vistazo Eder Sarabia con toda la objetividad posible y pedir perdón a Valverde por ese no saludo y protesta totalmente fuera de lugar y sin ninguna razón.

El Elche llegó dos veces a la portería de Unai, una faltita y el penalti. Y eso no es culpa de árbitro ni de Txingurri, Eder. Díez puntos de doce, con poco juego sí, con el equipo flojo y con habituales lesionados. Pero los resultados parece que han vuelto. Y como decía Caparrós. A mi déjame de fútbol, clasificación amigo.

Deme Eguia

Difícil partido de ver y no digo nada el dar versión a lo visto, pues me tendré que remitir al resultado, como el partido contra el Oviedo de la semana pasada, 2-1 y tres puntos. Viendo las facilidades dadas por el Elche C.F.,

en el primer tiempo, queriendo sacar el balón jugado desde atrás y con varias interceptaciones por parte de nuestros jugadores, pero mostrando una falta de velocidad de reacción y de precisión, que nos ha puesto a la grada de los nervios, porque se veía fácil, pero se conseguía nada. Yo sigo diciendo que varios jugadores del Athletic no saben leer el juego, porque sus movimientos así los delata.

No se si soy yo quien tiene obsesión con Valverde por sus esquemas de juego o es Valverde quien tiene la obsesión de desquiciarnos por las posiciones que coloca a sus jugadores, porque la aportación de los extremos con pie cambiado y querer jugar por fuera en lugar de hacerlo hacia adentro, no llego a entender que Iñaki , diestro, juegue por la izquierda y Unai Gómez, zurdo, lo haga por la derecha y en muchos momentos los dos jugando en la misma banda, pero lo curioso es que San Mamés lo percibía y Valverde no mostraba ninguna intención de variar ese posible error.

El partido se ha resuelto de forma placida pero creo que los comentarios de los aficionados al salir de San Mamés eran de escepticismo y solo valoraban los tres puntos, porque de los que salían junto a mi, lo que llevábamos en la retina, era que el juego del Athletic ya no intimida a los contrarios, se disputa poco y mal por arriba y a ras de campo se combina poco y sin espíritu. Lo fallado por Sancet, Iñaki y Guruzeta, creo que no se puede perdonar, pero resulta que Lekue ha cometido un penalti y ya tenia todos los dedos acusadores hacia su persona.

De todas formas que siga la racha de triunfos, que nos dan puntos. Ya jugaremos mejor cuando estemos todos.

Gorka Bizar

Otro partido insulso del Athletic que de lo malo malo consigue los tres puntos y logra una racha de 3 partidos consecutivos ganando. Tras una primera parte dominando y con varias ocasiones para haber ido por delante al descanso seguimos condenados a fallar. En una jugada bien hilada entre Galaxy y Yuri llega el primero de Guru, ya en la segunda mitad.

Y visto lo visto podía haberse acabado ahí el partido porque ninguno de los dos penaltis para mí debería haber sido pitado. Dos acciones residuales que o se pitan siempre o nunca. Lo que no puede ser es que a otros no se los piten. Y en este caso a nosotros sí. Y al pitar uno tienes que pitar el otro, por “coherencia”. No se. Llámenme loco.

Al final 2-1 y p'alante, con pequeña recriminación de Eder Sarabia al Txingurri que se marcha en plan… 'que sí, que te pires'.

Raúl Guerrero

La tercera victoria consecutiva costó pero llegó. El Athletic se hace con los 3 puntos en un partido de locos, en una primera parte que bien podía haber acabado con goleada rojiblanca pero entre la falta de puntería y los regalos del Elche no aprovechados por los nuestros, y en la segunda mitad las dudas volvían a rodear a este equipo. Tras el gol de Guru parecía que ya se había abierto la lata pero un inocente penalti de Lekue devolvía las tablas al marcador.

Parecía que el empate planeaba en la catedral pero otro penalti transformado por Guru daba una nueva victoria importantísima a este equipo que aunque sigue sin convencer estos 9 puntos seguidos nos dan la vida, sobre todo en lo anímico. Ahora lo importante son los puntos, quedémonos con eso. A seguir sumando.

Carmelo Rodrigo

Como no podía ser de otra forma este año, sufridísima victoria zurigorri en casa, y frente a un Elche que comenzó la temporada con buenos juego y resultados, pero que desde diciembre se ha desinflado y le va a tocar sufrir mucho en lo que resta de curso.

Y eso que el Athletic pudo matar el partido en la primera mitad, cuando dominó al Elche de cabo a rabo, pero la pésima puntería de Williams y sobre todo Sancet, y el aderezo de sendos penaltis que a mi me siguen pareciendo no intencionados, nos han obligado a ver el partido con el alma encogida hasta el pitido final. Es lo que toca, pero esta afición sabe estar a las maduras y también a las duras...

Borja Osorio

Al Athletic le ha venido bien tener una semana “limpia“ y ha vuelto a ser un equipo más reconocible. En el primer tiempo le ha dado un soberano repaso en intensidad, velocidad y fútbol a un penoso Elche que parecía un equipo de regional en muchos conceptos tácticos, sobre todo en defensa.

La (mentira) de entrenador que tiene se empeña en hacer jugar a un equipo de una manera que en una liga tan larga y con la calidad que tienen los delanteros, es un sinsentido, lástima que el Athletic no ha podido marcar en las ocasiones tan claras que ha dispuesto, sobre todo Sancet, Williams y Guru.

En el segundo tiempo, el Elche ha estado algo mejor en el campo, pero el Athletic ha seguido mandando en el campo y en una jugada muy buena de Yuri entrando en profundidad, ha centrado para que Guru se anticipe y marque un buen gol, pero casi seguido, ha llegado una jugada desgraciada en la que Lekue hace un absurdo penalti que posibilita el empate de un Elche que no lo merecía, los de Valverde han estado unos minutos grogui, pero se ha repuesto y en otro penalti por patadón en la cara a Laporte, ha llegado el segundo por medio de otra vez Guru, destacar el debut de Eder García, el gran partido de Yuri y los centrales y ver que Galarreta ha terminado el partido es una gran noticia.

Me ha extrañado que no haya dado minutos a Nico Serrano, que está en un gran momento, en definitiva, victoria merecida ante un vulgar equipo que va a pelear por no descender, tercera victoria consecutiva, se vuelve a mirar a Europa, y parece que el equipo recupera mejor al tener la semana limpia, igual al otro lado de la A8 lamentan no habernos “matado” hace 9 días …