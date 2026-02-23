'Rocky' Liceranzu y el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic: “Hay 4 posibilidades"

Los haters del Athletic hacen horas extras, no es mala señal para los de Valverde

Partiendo de la base de que no ofende quien quiere sino quien puede, las redes sociales, el gran vertedero de nuestros días, se pueblan de haters y 'antis' (en su gran mayoría anónimos, si bien algunos ¿colegas? ejercen además de 'aprovechateguis' para rascar likes y parné) cada vez que el Athletic Club juega un partido y no digamos ya si encima lo gana con el debate arbitral que hay en la gran mayoría de encuentros de LALIGA EA SPORTS.

Lo mismo que el robot 'Perseverance' busca restos de vida microbiana en Marte, en el juguete de Elon Musk pululan y abunda toda una ralea de 'tocapelotas' con pinta de no ser del todo felices con lo propio, ya que si no, no es inexplicable esa necesidad de estar todo el día fisgando y fiscalizando lo que hace el vecino con la fijación con la que un cerdo busca trufas.

Qué cansado se hace entrar a veces a X después de un partido del Athletic Club...

Llega un momento de tal hastío que han logrado que la mítica frase del preparador germano Jupp Heynckes, aquella de que “me importa lo mismo que un accidente de bicicletas en Pekín”, cobre moderna vigencia y sentido de actualidad. Ha envejecido mejor ese mantra del entrenador renano que un buen vino.

En fin, habrá que sentirse honrados con tanta atención… Qué generosa y didáctica la muchachada esta que machaconamente ¡nos explica a nosotros! quién cumple y quien no la Filosofía Athletic, quién es o no es canterano de Lezama y que encima, de regalo y sin pedírselo, en plan Experiencia Premium, nos rearbitran gratis todos los partidos con un nuevo criterio basado, siempre y sin desviaciones, claro, en nuevas decisiones totalmente opuestas al gran Lord Sith rojiblanco.

Si es que a los filántropos hay que quererlos, sin duda alguna lo hacen mirando por tu bienestar y la buena salud de la competición… Ladran, luego ahí están las 3 victorias consecutivas y otra vez la sexta plaza a 3 puntos...