Ángel Cotán 23 FEB 2026 - 08:51h.

Jon Aramburu demandará refresco

El drama de Álvaro Odriozola, lesión grave y adiós a la temporada en la Real Sociedad

GipuzkoaLa Real Sociedad está a cinco puntos de la sexta plaza tras un encuentro loco en Anoeta. El empate ante el Real Oviedo en LALIGA EA Sports dejó insatisfecha a la hinchada txuri urdin, aunque la peor noticia la protagonizó Álvaro Odriozola. Tras confirmarse los peores presagios con el lateral derecho, Pellegrino Matarazzo está obligado a un cambio de opinión.

El defensor donostiarra estaba recuperando protagonismo como opción de refresco al titularísimo Jon Aramburu. El técnico estadounidense tendía a utilizar a Odriozola en las segundas partes para aprovechar el desgaste de los rivales y atacar con su capacidad de repetir esfuerzos.

Con su adiós a lo que resta de temporada, Matarazzo debe darle una vuelta a su plan inicial. Aún con un importante tramo del curso liguero por disputar y la Copa del Rey en el horizonte, el entrenador txuri urdin apunta a alterar su hoja de ruta.

Pellegrino Matarazzo y un cambio de opinión obligado

Las lesiones de Álvaro Odriozola y de Iñaki Rupérez dejan a Aramburu solo en el lateral derecho. Eso sí, al fondo vuelve a levantar la mano uno de los capitanes de la Real Sociedad y al que no le tiemblan las piernas si tiene que ser usado como parche. Hablamos de Aritz Elustondo, quien disfrutó de sus primeros minutos ligueros el pasado fin de semana con Matarazzo en el banquillo.

El zaguero pasó al ostracismo con la llegada del preparador estadounidense, pero la lesión de Odriozola le abre un nuevo escenario. El técnico txuri urdin deberá cambiar de opinión y optar por Aritz Elustondo para dar refresco a Jon Aramburu.

El de Beasain tan solo ha participado en 16 minutos de la ida de semifinales copera en San Mamés y los 34 ante el Oviedo una vez confirmada la lesión de Odriozola. Ahora, Aritz obliga a Pellegrino Matarazzo a cambiar de opinión.