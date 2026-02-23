Asís Martín 23 FEB 2026 - 12:56h.

Inquinas, envidias y complejos… Ladran, luego el Athletic cabalga

Es un centrocampista con llegada con el que hay grandes expectativas puestas en Bilbao

BilbaoNo anda sobrado el Athletic Club precisamente de centrocampistas en el primer equipo, toda vez que la grave lesión de Beñat Prados y la reciente ausencia de Mikel Jauregizar dejaba una zona clave y central del terreno de juego entre alfileres para la 25 jornada de LaLiga EA Sports. Tanto es así que Iñigo Ruiz de Galarreta, un unicornio en la plantilla de Ernesto Valverde por su visión de juego, tuvo que jugar nada menos que 98 minutos, pese a estar apercibido de sanción (al igual que Alex Rego y Aitor Paredes) en la reciente victoria ante el Elche CF en San Mamés.

Un partido en el que, además del caliente comportamiento de Eder Sarabia, quien posteriormente acabó pidiendo perdón ante las previsibles consecuencias de su actitud con Ernesto Valverde, alumbró el esperado debut en el primer equipo de Eder García Altuna.

El futbolista de Rentería, de 22 años de edad, que había llegado la pasada campaña a Bilbao junto a Manex Gibelalde desde el filial de la Real Sociedad, es un fijo de Jokin Aranbarri en las alineaciones del filial, el Bilbao Athletic, con el que ha jugado todos los partidos, salvo el de este fin de semana ante el Zamora (en el que el donostiarra de origen turco Efe Korkut se ha estrenado como goleador) anotando tres goles y repartiendo una asistencia.

Se trata de un centrocampista con llegada, que tiene muy buena referencias, un físico privilegiado y que vio como Ernesto Valverde tiraba de memoria, ya que le hizo jugar ante los franjiverdes como interior derecha, al igual que a Unai Gómez; un puesto que conoce bien de su etapa en Zubieta con los potrillos aunque no sea donde juega actualmente con Jokin Aranbarri.

A Eder García le dio tiempo a tocar 12 balones, dar bien nueve de 10 pases y a ver una tarjeta amarilla en su debut con el Athletic.

Qué contaba Eder García, después de su debut con el Athletic Club…

"Me han venido muchas cosas a la cabeza, pero cuando he comenzado a jugar me he olvidado de todo eso" admitió el jugador guipuzcoano, quien explicó que "es verdad que ya había estado convocado una vez antes (ante el Real Madrid en Bilbao), pero no me lo tomaba con que ‘tengo que llegar ya’. Me lo he tomado con calma y he seguido haciendo lo mismo. Ahora se ha dado la situación de poder debutar y estoy muy contento por ello".

Veremos si vuelve ya Mikel Jauregizar para el partido del sábado ante el Rayo en Vallecas o en la vuelta de la semifinal de Copa ante la Real Sociedad en Anoeta y si eso le da cierta cancha a Eder García con la primera plantilla. En verano habrá que tomar decisiones ya que el próximo curso habrá mucha competencia con el regreso de Beñat Prados y el de los cedidos (con alto éxito) Beñat Gerenabarrena (Castellón) y Peio canales (Racing de Santander).