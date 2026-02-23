eldesmarque.com 23 FEB 2026 - 13:59h.

Contando las primas negociadas, esa cifra sería incluso superior

Cara de pocos amigos: Lewandowski se marchó frustrado al ser sustituido

El FC Barcelona atraviesa un período de cierta inestabilidad institucional debido a las elecciones presidenciales. En este sentido, el se hace complicado hablar de fichajes de cara al verano que viene, aunque algún candidato habla de Harry Kane. Aunque hay operaciones menores activadas como la de Ajay Tavares, lo cierto es que el club tiene el fair play rebasado y no puede llevar a cabo más incorporaciones de cara al próximo verano. Es por eso que, desde la dirección deportiva, Deco trabaja en soluciones que le permitan mejorar la plantilla de cara al siguiente curso. Para ello tiene tres operaciones en liza que le permitirían ganar cierto margen y, entonces sí, traer jugadores.

Y es que, según informa el diario SPORT, el primer caso que quiere resolver es el de Robert Lewandowski. El salario del futbolista, que firmó un contrato progresivo en el que cada año cobraba un poco más, está cobrando fijos unos 26 millones de euros. A esto hay que sumar las primas por títulos: y es que, si el FC Barcelona lograse ganar LALIGA, el ariete ingresará 600.000 euros brutos. El bonus por ganar la Copa del Rey es de 200.000, pero solo lo ingresará si suma otro título adicional. Por su parte, el plus por la UEFA Champions League es de un millón de euros, según informó el propio diario SPORT en junio del año pasado.

En este sentido, el FC Barcelona tratará de renegociar las condiciones contractuales de Robert Lewandowski para que siga, al menos, un año más. Sin embargo, tratará de aplicar una importante rebaja de su salario. ¿Cómo de importante? Pues el club tratará de recortar al máximo la parte fija, aunque es cierto que los bonus podrían elevarse ligeramente para tratar de compensar o de aplacar ese impacto inicial. Eso sí, el polaco ya ha dicho que no le importaría con tal de priorizar el bienestar y la estabilidad de su familia, pero tiene hasta cinco posibilidades sobre la mesa con las que el club barcelonista deberá competir.

Deco tratará de quitarse de encima a dos jugadores con contrato hasta el 2028

Las otras dos operaciones que tratará de cerrar el FC Barcelona de manera definitiva son las de Marc-André ter Stegen y Ansu Fati. Ambos futbolistas tienen salarios elevados, especialmente el delantero, y sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento deportivo. El alemán ha sido leyenda, pero sus lesiones y el rendimiento de Joan García precipitan que se tome una decisión con él. Con contrato hasta el 2028, el jugador aceptó una rebaja del 40% de su salario en 2023 (de 10 millones a seis) para poder hacer fichajes. Sin embargo, el club buscará una venta o alcanzar un acuerdo para su rescisión amistosa, sin cerrar la puerta, en caso de que no quedase más remedio, de encajar una cesión que se hiciese cargo de toda su ficha. Sin embargo, esta es la última opción de todas.

En este sentido, el caso de Ansu Fati es idéntico. Sin confianza en sus posibilidades deportivas, con un salario ligeramente inferior a los 10 millones de euros y dos años más de contrato (también hasta el 2028), Deco intentará solventar de manera definitiva su salida. Como con ter Stegen, hacia el final de mercado se aceptaría una cesión como el mal menor, pero no es el escenario que más convence en el Camp Nou porque entienden que es alargar un problema que quieren quitarse de raíz. Sin embargo, la idea principal es que estas situaciones se solucionen cuanto antes, para poder acudir al mercado con tiempo y sin inconvenientes para fichar.

De este modo, el FC Barcelona pretende ahorrarse los 16 millones de ficha de ter Stegen y Ansu Fati, más lo que consigan recortarle a Robert Lewandowski en caso de que se quede. Si finalmente no alcanzan un acuerdo, Deco podría ahorrar hasta 42 millones de euros fijos en las nóminas de apenas tres futbolistas. Esto daría oxígeno al director deportivo y ya le permitiría mirar al mercado con ciertas posibilidades.