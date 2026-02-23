Saray Calzada 23 FEB 2026 - 12:42h.

Rubén Uría deja un dardo a los madridistas

La Copa del Rey ya tiene fecha oficial: se jugará el sábado 18 de abril en Sevilla

Atlético de Madrid y FC Barcelona se ven las caras en la vuelta de la Copa del Rey en el Camp Nou. Los del Cholo Simeone sacaran una buena ventaja en el partido de ida (4-0) en el mejor encuentro hasta la fecha de los rojiblancos. En Can Barça hay creencia en la remontada y los colchoneros tendrán que salir a ganar si no quieren ver cómo les dan la vuelta a la eliminatoria. De esto se ha hablado en ElDesmarket. Rubén Uría ha dejado un mensaje que algo puede escocer a los madridistas.

"Yo no sé quién va a pasar la eliminatoria. No sé si el Barça va a remontar o el Atlético de Madrid va a aguantar. ¿Sabéis lo que sí que sé? Que el Real Madrid no va a ganar la Copa del Rey", terminó diciendo con contundencia.

La Copa del Rey, el título al que aferrarse

El equipo de Álvaro Arbeloa cayó eliminado ante el Albacete en uno de los grandes batacazos que ha sufrido esta temporada. La victoria del Atleti ante el Barça fue una gran sorpresa por el resultado y por el juego ya que no había jugado así en toda la temporada. Al equipo del Cholo Simeone no viene demostrando esa regularidad que tenía en otras temporadas y es por eso por lo que se ha ganado cierta desconfianza por parte de un sector de la afición.

La vuelta para este duelo será el martes 3 de marzo. El Atleti sabe que es uno de los títulos que más opciones puede tener de ganarlo ya que en LALIGA están cuartos a 13 puntos del líder, el Barça. En la Champions han empatado en los playoffs contra el Brujas y en la vuelta se decidirá todo. Sigue vivo, pero se ve algo complicado que tenga opciones reales de ganar este trofeo.