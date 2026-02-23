Fran Fuentes 23 FEB 2026 - 14:19h.

Como entrenador del Real Madrid mandó a Aitor Karanka a varias comparecencias

Ya se ausentó de la última cita en la liga portuguesa

El reencuentro de José Mourinho con el Real Madrid en esta edición de la UEFA Champions League está siendo un recuerdo de lo que fueron sus tres temporadas en el Santiago Bernabéu, pero mucho más condensado. Y es que lo que empezó como un cariñoso reencuentro y un azucarado intercambio de elogios con su pupilo Álvaro Arbeloa acabó con sus quejas en sala de prensa, protestas sobre el arbitraje y acusaciones de provocación a Vinicius Júnior para justificar los insultos racistas de Gianluca Prestianni. Ahora, el Benfica ha anunciado lo que se sospecha desde el partido de ida, y que también recuerda a sus highlights como entrenador blanco. Y es que el portugués mandará a su segundo entrenador, Joao Tralhao, a dar la rueda de prensa previa al encuentro en el feudo blanco, como ya hiciera en su día con Aitor Karanka en algunas comparecencias como técnico madridista.

Así las cosas, el portugués ya se ausentó de la última comparecencia en la Primeira Liga. De este modo, el técnico se aparta del foco en un momento de máxima tensión. Cabe recordar que, de hecho, el luso no se podrá sentar en el banquillo del Santiago Bernabéu tras su expulsión, por lo que tendrá que ver el encuentro desde un palco. Lo que sí le permite la UEFA es estar en el estadio y dar las ruedas de prensa, pero esto último no lo hará. Esa es la decisión que ha tomado y que parece irreversible. Habrá que esperar, eso sí, para saber si tampoco comparece en el post partido. Seguramente también dependa del resultado, y es que quién no querría dar la cara si lograse eliminar a todo un Real Madrid de una ronda eliminatoria de su competición fetiche. Es un logro al alcance de muy pocos.

Sea como fuere, lo cierto es que mandar al segundo entrenador a dar la rueda de prensa no es algo desconocido en las llamativas conductas de José Mourinho. De hecho, en su etapa con el Real Madrid, antes del 'Clásico' de 2011 el portugués salió a la sala de prensa acompañado por su asistente, Aitor Karanka. Aunque aparecieron los dos, el luso confirmó que sería su segundo quien respondería a las preguntas. Esto propició el desplante de la prensa española, que se levantó de manera unánime y decidió no cubrir dicha comparecencia. Sin embargo, los medios internacionales sí que se quedaron y el técnico vasco respondió a sus preguntas.