Fran Fuentes 23 FEB 2026 - 15:39h.

No llegan a la Champions, pero es un paso importante en sus respectivas recuperaciones

El dato que demuestra que Lookman ha caído de pie en el Atlético de Madrid

Compartir







El Atlético de Madrid se ha entrenado este lunes de cara al partido de vuelta de la UEFA Champions League frente al Brujas, que tendrá lugar este martes. Tras jugar frente al Espanyol el pasado sábado, y casi apenas sin tiempo para preparar el duelo europeo, Diego Pablo Simeone ha planteado una sesión cuya mayor prioridad ha sido recuperar físicamente. Si bien se han hecho ejercicios de activación, progresiones con balón y otra serie de tareas propias de la preparación de partido, la intensidad y el ambiente han sido más livianos que de costumbre, teniendo en cuenta la poca distancia entre un partido y otro. Eso sí, en la sesión de hoy se han dado dos buenas noticias de cara a lo que viene, y la han dado Pablo Barrios y Nico González, cuya continuidad más allá del 30 de junio parece difícil..

Y es que, durante la sesión de este lunes, se ha podido ver a estos dos jugadores tocando balón. Un buen indicativo de que sus respectivas recuperaciones van por buen camino. Sin embargo, aún es pronto para hablar de convocatorias. Ninguno de los dos estará en la lista para el partido frente al Brujas, y presumiblemente tampoco estarán disponibles de cara al encuentro del fin de semana frente al Real Oviedo. Más opciones hay de que puedan volver a la lista en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, que tendrá lugar el martes de la semana que viene. Sin embargo, tampoco las tienen todas consigo, parece complicado. Eso sí, es un comienzo positivo para ambos y un puntito positivo a nivel anímico en sus respectivas rehabilitaciones.

Diego Pablo Simeone, de dosificar a Pablo Barrios a apostar por Nico González ante el Rayo

Por parte de Pablo Barrios, el mediocentro no participa con el equipo desde el abultado triunfo por cero goles a cinco frente al Real Betis en Copa del Rey. El jugador se marchó lesionado en el minuto 50 de partido, entrando en su lugar José María Giménez. En este sentido, el propio Diego Pablo Simeone ha explicado en repetidas ocasiones por qué dosifica al futbolista: para que no le suceda, precisamente, lo que le ha acabado pasando, que no se lesionase.

Por su parte, Nico González estuvo en el banquillo en los dos últimos encuentros coperos, pero volvió a participar como titular frente al Rayo Vallecano. Sin embargo, sufrió una molestia muscular que le privó de jugar el encuentro de la pasada jornada frente al Espanyol. Ahora, el argentino ha vuelto a tocar pelota, pero tras varios episodios desde que llegó, lo normal es que el Cholo apueste por la prudencia y espere a que se recupere bien para volver a apostar por él.