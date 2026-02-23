Miguel Casado 23 FEB 2026 - 15:37h.

El asturiano es la principal ausencia del vídeo promocional de Fórmula 1

La temporada 2026 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y, desafortunadamente, las noticias para los españoles no son las mejores.

Los test de pretemporada han bajado -y de qué manera- las expectativas de los seguidores de Aston Martin, que se las prometían muy felices al ver por primera vez a Fernando Alonso en el mismo bando que Adrian Newey. Pero nada más lejos de la realidad. Ni la victoria 33ª ni pelear por el título son opciones con posibilidades ahora mismo.

Y para Williams y Carlos Sainz, la cosa tampoco pinta mucho mejor. Pero al menos el madrileño sí aparece en el vídeo promocional lanzado por la organización antes del arranque del curso. No ocurre los mismo con Fernando, quien es la principal ausencia.

El vídeo promocional de la temporada 2026 de Fórmula 1

Lando Norris, como vigente campeón del mundo, encabeza el vídeo, liderado por el actor y protagonista de la película 'F1: La Película' Damson Idris.

El piloto de McLaren posa en la recta principal del Circuit de Montmeló, en Barcelona, junto a su mono naranja con el que se subió a lo más alto del podio el año pasado.

Tras él, van apareciendo otros pilotos: su compañero de equipo, Oscar Piastri; Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, de Audi; Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, de Cadillac; Carlos Sainz colocando el cartel del Gran Premio de Madrid, que debutará en el próximo mes de septiembre; Arvid Lindblad y Liam Lawson, de Racing Bulls; George Russel, de Mercedes; Oliver Bearman y Esteban Ocon, de Haas; Pierre Gasly y Franco Colapinto, de Alpine; Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari; Max Verstappen, de Red Bull; y Lance Stroll, de Aston Martin.

Son cuatro los pilotos que no aparecen: Antonelli, compañero de Russel en Mercedes, el 'colega' de Williams de Sainz, Alexander Albon, Isack Hadjar, de Red Bull, y el bicampeón del mundo Fernando Alonso.