Saray Calzada 23 FEB 2026 - 14:57h.

Kroos regresó para disputar un amistoso con su academia y se reencontró con Courtois

La reflexión de Toni Kroos sobre los pitos en el Santiago Bernabéu: "Al que no le hayan pitado no es un gran jugador"

Compartir







Los madridistas más nostálgicos se habrán emocionado con la imagen de Toni Kroos en Valdebebas. La leyenda alemana del Real Madrid volvió a la ciudad deportiva para disputar un partido amistoso con su equipo de la Toni Kroos Academy ante los benjamines del equipo blanco.

“Para mí siempre va a ser especial. Nunca va a cambiar. He estado muchos años aquí entrenando todos los días, y ahora vengo de otra manera, pero es igual de bonito. Siempre lo voy a sentir como mi casa”, dijo en declaraciones en Real Madrid TV.

PUEDE INTERESARTE Kylian Mbappé dio motivos para ser sustituido ante Osasuna: el Big Data avala las críticas del madridismo

Kroos demostró durante su carrera como futbolista que manejaba los hilos en el campo y ahora quiere hacerlo desde el banquillo. Desde que colgó las botas está enfocado en este proyecto. “Es muy bonito vivir esto como entrenador. Los niños vienen todos los días con la máxima energía y es un placer enseñarles. Estoy contento con mi nueva vida”.

Toni Kroos y su faceta de entrenador con los más pequeños

El alemán entrena a los más pequeños y para él es importante enseñar mucho más que táctica en estos niveles. “Es importante tener respeto hacia los entrenadores y ganas de ganar, pero lo más importante es tener valores que van más allá del deporte”.

PUEDE INTERESARTE Qué es la Ley Vinicius, acelerada en Brasil tras el presunto insulto racista de Prestianni

Uno que vio a su excompañero de cerca fue Thibaut Courtois. El belga fue a ver a su hijo enfrentarse al equipo del alemán. Kroos es una de las estrellas más recientes que se han retirado y cada guiño que hace a la institución blanca es muy agradecida por parte de los madridistas.

Su formación como entrenador también ilusiona mucho y quién sabe si en un futuro acaba entrenando al Real Madrid y teniendo tanto éxito como lo tuvo de jugador, aunque el ejemplo más reciente con Xabi Alonso no sea de lo más alentador.