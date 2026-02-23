Miguel Casado 23 FEB 2026 - 13:36h.

El presunto insulto de Prestianni a Vinicius puede precipitar la aprobación de la medida

Prestianni se disculpa con sus compañeros por el incidente contra el Madrid, pero niega el insulto racista a Vinicius

Compartir







El caso de presunto racismo que se produjo el pasado martes entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr apunta a sentar un precedente en el mundo del fútbol. Después de muchos años de lucha del futbolista brasileño, el supuesto "mono" que profirió el jugador del Benfica con la boca tapada con la camiseta puede servir a la UEFA para aprobar nuevas medidas respecto a este asunto.

Pero también puede ser un momento clave a nivel político y social. Y más aún en Brasil, pues la Ley Vinicius puede convertirse en realidad más pronto que tarde.

O eso es lo que pretende el partido Socialismo y Libertad, que después del escándalo vivido en Da Luz ha pedido agilizar el proceso de aplicación.

Las medidas que introduce la Ley Vinicius

Esta ley pretender obligar a los árbitros de encuentros deportivos a suspender los partidos cuando se produzca una denuncia de un ataque racista.

Además, abogaría por introducir formaciones y cursos para llevar a cabo nuevos protocolos en el proceso de identificación de los agresores, así como campañas educativas.

La Ley Vinicius fue propuesta en la Cámara de los Diputados por el diputado Chico Alencar hace un tiempo, cuando aseguró que "nadie debería atravesar situaciones como las que enfrentan Vini, Luighi y tantos otros casi a diario. Una campaña que dice ‘basta de racismo’ no puede quedarse solo en el marketing”.

Pero ahora, de manera más reciente, Sâmia Bomfim, del mismo partido, ha pedido meter una marcha más en los trámites para lograr la aplicación inmediata. "Es un delito y debe combatirse eficazmente”, defendía la política.

En algunos estados como Río de Janeiro o Río Grande do Sul ya existen protocolos similares, e incluso la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó una medida interna para sancionar a los clubes involucrados en casos de racismo con pérdida de puntos en las competiciones.