Prestianni reunió a todos sus compañeros tras lo sucedido contra el Real Madrid

Álvaro Arbeloa se 'olvida' de Franco Mastantuono y en Argentina ya temen lo peor: "Lo están matando"

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Benfica estará marcado por el reencuentro entre Prestianni y Vinicius Jr después de que el argentino supuestamente le dijese un insulto racista al brasileño.

Tras el gol del '7' y su celebración, se formó una tangana donde se produjo el insulto cuando Prestianni se tapó la boca con la camiseta para que ninguna cámara pudiese captar lo que decía.

Prestianni se disculpa con sus compañeros

El encuentro dejó una imagen muy mala para el fútbol europeo, con el partido parado durante 10 minutos que entorpeció el choque. Es por ello que, según ha contado el medio portugués A Bola, Prestianni reunió a sus compañeros para disculparse.

Ante todo el revuelo causado, el jugador pidió perdón al vestuario, reforzando su total disponibilidad y determinación para seguir ayudando al equipo. Eso sí, insistió en que no pronunció ningún insulto racista a Vinicius Jr, como ya reflejó José Mourinho en la rueda de prensa posterior al choque, afirmando estar muy ofendido tras ver cómo ha afectado a nivel personal y profesional tal y como ha apuntado el diario Record.

Mourinho cuenta con Prestianni

A la espera de una posible sanción de la UEFA, Prestianni entra en los planes del Benfica y de José Mourinho para el partido de vuelta de playoffs de Champions League que se disputa este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Muchos se preguntan qué va a pasar con el jugador argentino y según ha informado el diario A Bola, el Benfica está tratando el asunto con mucha cautela porque es un jugador imprescindible para José Mourinho y el equipo, que cada día confía más en la remontada.

No obstante, todo esto podría cambiar si la UEFA decide sancionar al jugador. Aunque este tipo de procesos suele ser largos, son conscientes de la urgencia y la sensibilidad del momento.