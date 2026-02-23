Los jugadores del Real Madrid pidieron explicaciones durante el descanso en el túnel de vestuarios

La derrota del Real Madrid ante CA Osasuna (2-1) estuvo marcada por la intervención del VAR. El videoarbitraje intervino para señalar penalti a favor de los navarros en la primera mitad, aún con 0-0 en el marcador, y volvió a intervenir para habilitar la posición de Raúl García de Haro en la jugada decisiva, en el 90'. Dos jugadas que han generado ciertas dudas en la casa blanca por distintos motivos. De hecho, Dani Carvajal y Thibaut Courtois pidieron explicaciones a Alejandro Quintero González sobre la primera.

Fue en el tiempo de descanso, en el túnel de vestuarios de El Sadar y antes de que los dos equipos regresaran al terreno de juego. Carvajal, Courtois y Asencio se acercaron al colegiado para comentar la jugada del penalti sobre Ante Budimir, cometido por el propio guardameta. Todo ello en un tono cordial.

"La portería sola, tío. Muy cerquita. Él mismo sabe que llega tarde y yo creo que hay sanción. El problema del pie con el pie es que tú no tocas balón", explicó Quintero González a los jugadores madridistas, justificando no sólo el penalti sino también la tarjeta amarilla sobre el belga.

Courtois, por su parte, intenta defenderse: "Yo estaba saliendo, yo no hago un gesto para dar", explica. El árbitro responde al portero: "Eso lo hemos valorado, porque has llegado, has pisado y es un balón tardío".

El VAR, decisivo en el Osasuna-Real Madrid

Cabe recordar que, en primera instancia, Quintero González señaló 'piscinazo' de Budimir, falta a favor del Real Madrid y amarilla al delantero de Osasuna por intentar engañarle. Por contra, desde el VAR le llamaron para que revisara la acción, ya que Courtois había pisado a Budimir. Finalmente, acabó decretando penalti a favor de los rojillos, que se pusieron 1-0 en ese instante y acabaron ganando el partido en el tramo final gracias, de nuevo, a la intervención del VAR para comprobar una posición correcta de Raúl García de Haro en el gol definitivo.