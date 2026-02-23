David Torres 23 FEB 2026 - 07:07h.

"No lo veo candidato al descenso porque tiene buena estructura y buenos jugadores"

El gesto de Marcelino al responder sobre Gil Manzano y su arbitraje: se cierra la boca con cremallera

Compartir







ValenciaEl técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, protagonista en la previa por su nuevo raje contra Peter Lim, afirmó este domingo, tras la victoria ante el Valencia (2-1), que el primer tiempo de su equipo "fue bueno", si bien reconoció que en el segundo “logramos sostenernos” ante el dominio del rival. Contrariado por el arbitraje de Gil Manzano, aunque no quiso criticarlo, si que explicó el asturiano, que destacó la capacidad de reacción de su equipo al tanto inicial del Valencia. “Ha sido un partido de mucha tensión e intensidad. Todos los derbis suelen ser así, con alternativas y poca diferencia en el marcador”.

Marcelino opina del Valencia CF

Los jugadores del Villarreal abrazados lo celebraban porque fue un derbi de máxima rivalidad regional y al propio Marcelino se le veía feliz. "Salimos muy beneficiados de este resultado y conocíamos las dificultades de este partido. Me parece que el Valencia tiene buen equipo y está en una trayectoria ascendente", decía en referencia a su ex equipo.

"Me parece que el Valencia no va a pasar problemas clasificatorios y no estará en ese grupo final por evitar el descenso" LaLiga

No contento con ello, Marcelino al ser preguntado por el planteamiento de Carlos Corberán y las opciones de descender o no de los valencianistas, el técnico asturiano aseguraba lo siguiente. "Lo que plantea el entrenador rival lo respeto. Decidieron venir con un bloque similar al día del Madrid y es muy respetable. No lo veo candidato al descenso porque tiene buena estructura y buenos jugadores. Siempre se puede tener esa incertidumbre, pero me parece que el Valencia no va a pasar problemas clasificatorios y no estará en ese grupo final por evitar el descenso".