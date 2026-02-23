eldesmarque.com 23 FEB 2026 - 00:14h.

El asturiano recordó algunos fueras de juego no señalados que pudieron cambiar por completo el partido

Marcelino atiza a Peter Lim por su etapa en Valencia: "Se tomó la decisión de destruir un equipo ganador"

Compartir







Marcelino García Toral ha comparecido tras el triunfo del Villarreal CF sobre el Valencia CF en La Cerámica. El entrenador groguet ha valorado positivamente la actuación de sus jugadores en el derbi de la Comunitat Valenciana. Del mismo modo, se mordió la lengua sobre la actuación de Jesús Gil Manzano, a quien el VAR tuvo que avisar de los tres penaltis que sucedieron (dos de ellos acabaron señalados y en gol) . Por último, valoró positivamente al conjunto valencianista, que no cree que acabe el curso luchando por la permanencia. A continuación, sus palabras:

Valoración del encuentro: "Sí, ha sido un partido de mucha tensión y mucha intensidad. Todos los derbis suelen ser así. Resultados ajustados, dominio alternativo... creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, pero sin el Valencia llegar prácticamente tuvimos una indecisión e hicimos un penalti. Nos repusimos muy bien, logramos remontar, que nos vino fenomenal. Creo que es la segunda vez en la competición que lo hacemos, aunque la anterior fue contra un equipo con 109. Felicitar a los jugadores, porque era una semana muy complicada, que venimos de jugar ante el Levante, lo que nos supuso un gran desgaste físico, y repetimos muchos futbolistas. Se notó en el segundo tiempo que nos faltaba esa frescura, sobre todo en jugadores ofensivos, que es donde más se suele notar esa falta de chispa. Competimos bien y son tres puntos que nos suponen 51. Muy contentos, enhorabuena a todos los jugadores por esta importante victoria".

PUEDE INTERESARTE Alemania no da respiro por la plaza extra Champions de España: así va la clasificación

Dos derbis en seis días: "Sí, en un poco menos de seis días. El fútbol tiene también a veces caprichos. Se dan circunstancias que no prevés. Tener aquí ahora que parece que jugamos un triangular el Levante, el Valencia y nosotros en una semana. Salimos muy beneficiados de este resultado. Sabíamos lo que era, teníamos la experiencia de la temporada pasada, que yendo por delante casi todo el partido el Valencia nos empató en el tramo final. El Valencia tiene un buen equipo y ahora está en una trayectoria ascendente. Preveíamos mucha dificultad y así fue, pero el primer tiempo fue muy bueno, en el segundo logramos sostenernos. También se ve esa mejoría defensiva que queríamos no encajar, tuvimos una racha que casi todos los partidos encajábamos dos goles y eso nos ponía en dificultades para lograr puntos".

Tres penaltis y el árbitro no ha visto ninguno: "Bueno... (hace el gesto de cerrarse la boca con la cremallera)".

Valoración de Pau Navarro: "En la mayoría de sus intervenciones en el fútbol base era de central. Es un jugador muy inteligente. Ha jugado de central, con nosotros ha jugado de lateral y de central que utilizábamos en ataque. Se adaptó perfectamente. Es un chico inteligente, que poco a poco va cogiendo esa confianza y, sobre todo, aumentando su autoestima. Luego tiene capacidad, es obvio que es inteligente, tiene visión de juego, prevé situaciones, técnicamente es un buen jugador, muy bueno en despejes, muy bueno en espacios a la espalda... tenemos que ser prudentes. No es lo habitual que un chico de 20 años sea titular de central en un equipo que va tercero tras 25 partidos. Se lo ha ganado, le hemos dado confianza pero él ha adquirido madurez. Tenemos que ser prudentes, pacientes y sobre todo ponderar su trabajo, que jugó los tres partidos los 90 minutos y tener un nivel tan bueno para un chico de 20 años no es muy habitual. Estamos muy felices por él y seguro que él también lo está".

PUEDE INTERESARTE El reencuentro con Marcelino y Parejo sigue removiendo al valencianismo

Cómo está Pape Gueye: "Lo de Pape ha sido un bocadillo en el primer tiempo. Llegó con una inflamación considerable al descanso, tuvimos la duda de si cambiarlo pero él quiso seguir. Aguantó lo que pudo. Hizo un primer tiempo impresionante, me dio la sensación de que fue el mejor jugador en el terreno de juego. Luego notamos un poco su presencia, no solamente por lo que significa Pape sino por como estaba jugando. Entraron otros compañeros, con Dani quizá nos precipitamos pero Santi nos pidió el cambio. Hay jugadores con molestias pero están todos predispuestos a ayudar. Es síntoma de estar involucrados con el club, con sus compañeros... para nosotros es muy satisfactorio y se lo agradecemos".

Los problemas del Villarreal para salir en velocidad: "Alguna vez sí que salimos. Menos que las que queríamos, y luego nos faltó el último pase en algunas de ellas, pero nos hubiera gustado tener más balón y más dominio en el segundo tiempo. La suma del cansancio es el principal factor que nos determinó, algunos jugadores tuvieron reacciones tardías cometiendo ciertos errores. También con el paso de los minutos ese pensamiento de conservar lo que tengo, que no debería ser así pero somos humanos, nos hizo conllevar una situación en la que el rival tuvo demasiado balón. No demasiadas ocasiones. (...)También que el equipo sea capaz de, en una situación de dificultad, conceder poco y defender y no encajar, creo que es algo que nos ayuda a crecer. Estamos viendo ahora constantemente la dificultad que tienen todos los equipos para ganar. Los de la parte alta, los de la parte menos alta y los de abajo, que son muchos. Entonces los que estamos luchando por Europa se forma un grupo muy grande. Eso hace que incluso para los tres equipos grandes de la competición sea difícil".

PUEDE INTERESARTE El derbi de la Comunidad Valenciana comienza para Javi Guerra y Gerard Moreno en el Roig Arena

Los fueras de juego no pitados: "Antes me preguntabais por los penaltis, pero en los fueras de juego... hubo un par de situaciones en las que estaban en fuera de juego y parece que alguna ocasión pareció más de lo que fue. No entiendo por qué no se pitó, especialmente en una que después hubo un córner que remató Copete. Si de ahí sale un gol, lo estaríamos ahora lamentando, pero bueno, son situaciones que se dan".

¿Esperaba un Valencia más valiente? ¿Les considera candidatos al descenso?: "Yo lo que plantea el entrenador rival lo respeto tremendamente. Decidieron venir a jugar de una forma similar a la que jugaron contra el Real Madrid, no nos pilló de sorpresa y es respetable, así se pusieron por delante en el marcador. Y luego, pues no. Me parece que el Valencia tiene muy buenos futbolistas, buena estructura. Creo que a veces ha salido penalizado y bueno, siempre se puede tener esa incertidumbre pero me parece que el Valencia no va a pasar problemas clasificatorios. No va a estar en el grupo final que luchará por evitar el descenso".

¿Que lanzase Pape el penalti estaba planeado?: "Se deja pero hoy iba a lanzar o Pape o Ayoze, porque era de los dos. Han elegido ellos y lo ha hecho muy bien, ha metido gol engañando al portero. Fenomenal".