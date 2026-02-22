David Torres Valencia, 22 FEB 2026 - 23:00h.

El Valencia CF se adelantó, pero el Villarreal aprovechó dos errores che para remontar

Alineaciones confirmadas de Villarreal y Valencia CF en la Jornada 25 de LALIGA EASports

Compartir







El Villarreal y el Valencia se medían este domingo en La Cerámica en un duelo de rivalidad autonómica con objetivos muy dispares: la lucha por una plaza en la Liga de Campeones en el caso de los locales y la permanencia en el caso de los visitantes. Finalmente el resultado fue de x-x. El Valencia CF se adelantó por mediación de Ramazani de penalti; empataría inmediatamente después el Villarreal mediante Comesaña aprovechando un error de la zaga che y, antes del descanso, de penalti de VAR de nuevo, Gueye haría el 2-1. En la segunda mitad el Valencia CF tuvo las mejores ocasiones pero no acertó a igualar.

De inicio sorprendió más el Valencia CF con cuatro cambios respecto al Villarreal, que sólo hizo uno. Sin embargo fueron los locales los que más apretaron. Guerra, una de las novedades, pudo cometer penalti ante Pépé. A la acción siguiente, con los mismos protagonistas, se señaló falta en la frontal y Gueye probó la seguridad de Dimitrievski.

Penalti de VAR

La presión avanzada del Villarreal daba sus frutos pero también permitía al Valencia salir con timidez a la contra. En el 18, Ugrinic de cabeza, estuvo a punto de culminar una buena acción de Ramazani y Sadiq. En el 23, el punta de Kaduna caía en el área cazada por Luiz Junior. Lo revisó el VAR y no tuvo dudas. Ramazani, encargado si no están Pepelu o Danjuma, no falló.

Empata el Villarreal

A la jugada siguiente el Villarreal reclamó penalti y Gil Manzano expulsó a un miembro del banquillo del Villarreal. El partido estaba loco y el Villarreal lo aprovechó para empatar en el 30. Ayoze cedía atrás con cabeza, rechazaba en Copete y Comesaña, libre de marca, anotaba el 1-1.

La igualada en el marcador relajó el choque. Los dos equipos entraron en una fase en la que las defensas se impusieron a los ataques. Sin embargo, al filo del descanso, Copete tuvo que sacar en la línea de gol un remate de Pépé.

Otro penalti de VAR para la remontada local

En el alargue de nueve minutos, un disparo del Villarreal golpeó en el brazo de Ramazani. Gil Manzano fue al VAR y no dudó. Pape Gueye cogió el balón y no falló. El Villarreal remontaba en el 50. De nuevo un error individual del conjunto de Mestalla les penalizaba.

Tras el paso por vestuarios, el Villarreal siguió llevando el peso del partido pero apenas generó ocasiones de gol. El Valencia CF, agazapado, esperaba para salir a la contra pero tampoco sin demasiada precisión y dejando espacios a su espalda.

Los cambios le darían una marcha más al Valencia CF que tuvo la ocasión más clara en el minuto 77 cuando Arnaut Danjuma, uno de los hombres de refresco, perdonó sólo ante Luiz Junior.

Marcelino sacó a Parejo, ex capitán del Valencia CF, y a Alfon para detener el juego y controlarlo; pero aún tendría dos ocasiones más Sadiq para igualar en el 88 y en el 93. Fue en vano.